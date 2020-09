Artiklen: Campingvogn vakte interesse for indbrud

Et vindue var brudt op og et insektgardin ødelagt, men gerningsmændene eller gerningsmanden var herefter forsvundet - i hvert fald kan en ejer af en campingvogn på Engvangsvej i Strøby Egede konstatere, at der ikke havde været nogen inde i campingvognen, som holdt i indkørslen.