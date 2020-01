Cafémøde for mænd med prostatakræft

På mødet 16. januar vil der ikke være et oplæg, men rig lejlighed til at udveksle erfaringer med hinanden. Der bliver gode muligheder for at høre, hvordan andre klarer at leve med bivirkningerne ved kemoterapi, stråler og hormonbehandling. Høre hvordan andre kommer igennem det. Der bliver også mulighed for at høre, hvordan andre klarer at leve med inkontinens. Få gode råd om at holde på vandet og hvilke muligheder der er for at få hjælp, ligesom der kan tales om impotens og de muligheder, der er for at afhjælpe den manglende potens.