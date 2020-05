Café og ishus åbner for sæsonen

Jens Rolighed og Noah Barazi er atter klar til at tage imod gæster, nu hvor der begynder at blive åbnet op efter den lange nedlukning på baggrund af coronavirus.

Noah har styr på de nye regler om to kvadratmeter per person i caféen, og han tager derudover yderligere tiltag i brug, da han også ændrer på ind- og udgang til det store serveringsområde på første-salen. Dermed bliver der »ensrettet« i restaurantområdet for at minimere smitterisikoen mest muligt.