Café Stevnen skal have ny leder

Stevns - 11. marts 2021 kl. 14:39 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Styregruppen bag Café Stevnen og KFUM's Sociale Arbejde har indgået en gensidig aftale med den hidtidige leder af Café Stevnen, Rikke Ackermann, om, at hun stopper dags dato. På længere sigt er planen derfor at ansætte en ny leder, som kan favne nogle af de mange behov hos gæster og frivillige, lyder det i en pressemeddelelse fra KFUMs Sociale Arbejde.

Jette Balslev indtræder som administrator i Café Stevnen. Hun skal støtte de mange frivillige og være med til at sikre, at Stevnen fortsat kan holde åbent til glæde for gæsterne, hvoraf en del er sårbare mennesker.

Café Stevnens styregruppe og KFUM's Sociale Arbejde har ansat Jette Balslev 10 timer om ugen. Som tidligere frivillig og en del af Café Stevnens venner kender hun stedet godt og kan derfor hurtigt trække i arbejdstøjet.

- Det vigtigste for styregruppen og KFUM's Sociale Arbejde er på den korte bane, at Cafe Stevnens indsats fastholdes, og at der bliver fulgt op på opgaver og aftaler, siger afdelingsleder Carsten Refshauge fra KFUM's Sociale Arbejde.

Han påpeger, at det er ingen hemmelighed, at Café Stevnen de seneste år har været hårdt trængt økonomisk, og det har været en svær opgave at få driften til at hænge sammen.

Frivillige yder en fantastisk indsats i Stevnen, men hvis vi skal sikre en optimal indsats for gæsterne og understøttelse af de frivillige, er det nødvendigt med en mere sikker grundfinansiering til at aflønne en leder, siger Carsten Refshauge.

Café Stevnen finansieres i dag af Stevns Kommune, donationer fra fonde, virksomheder og private samt fundraising af Café Stevnens Venner.