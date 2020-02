Har du noget at bytte med, så mød op i Frivillighedscentret på Hovedgaden i Hårlev på lørdag mellem klokken 10 og 14. Modelfoto

Byttemarked: hvordan gør jeg?

3. Du finder noget, du selv vil have, og tager det med hjem

Så enkelt er det! DERFOR ER DET EN GOD IDÉ AT BYTTE:

Når du genbruger i stedet for at købe nyt, sparer du miljøet for tonsvis af affald