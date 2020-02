Se billedserie Har du noget at bytte med, så mød op i Frivillighedscentret på Hovedgaden i Hårlev på lørdag mellem klokken 10 og 14. Modelfoto

Byttemarked: Byt tøj og spar på klimaaftrykket

Stevns - 25. februar 2020 kl. 16:19 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klima- og Energigruppen Stevns benytter skudåret til at skyde klimaåret 2020 i gang med et byttemarked den 29. februar klokken 10-14 i Hårlev.

Her kan borgerne være med til at spare på deres klimaaftryk og CO2-forbrug ved at bytte tøj og spare noget tøjindkøb. Derudover får man bonus med at have en hyggelig lørdag i andres selskab.

- Vi har reserveret hele Frivillighedscentret på Hovedgaden i Hårlev til markedet, forklarer Birgit Smedegaard, der er formand for Klima- og Energigruppen Stevns.

Der kommer i løbet af 2020 også flere konferencer og møder, hvor man kan blive klogere på klimaproblemerne og drøfte, hvad vi kan gøre ved det.

- Vi starter med at gøre noget praktisk, nyttigt og sjovt, hvor du gør noget for klimaet, samtidig med at du kan få noget nyt tøj med hjem. Det foregår efter modellen: Giv, hvad du har, og tag, hvad du kan bruge, lyder det fra Birgit Smedegaard.

Byttemarkedet er planlagt med tøj og sko for børn og voksne og legetøj og bøger.

Modellen er, at man kommer med noget, som er i god stand, men som man kan undvære og afleverer på stedet, og at man til gengæld tager noget, som man kan bruge, og som man har lyst til.

Det er gratis ud fra pointen, at man afleverer noget og tager noget andet, uden at det koster noget.

- Vi har hele Frivillighedscentret til vores rådighed, så mens der i kantinen kan være tøj på stativer og i bunker, kan vi indrette et rum for legetøj, hvor børnene kan undersøge, om der er noget, de har lyst til, og vi kan servere kaffe og kage i det store åbne caféområde, forklarer formanden.

Et byttemarked er en social og miljøvenlig begivenhed, hvor du kan shoppe amok, uden at det belaster hverken klimaet eller din økonomi. Gå pulterkammeret igennem og find ting frem, som du ikke længere har brug for. (Der er sandsynligvis ret meget.) Når du afleverer det på byttemarkedet, kan du se andre få glæde af dine ting med det samme, ligesom du selv får mulighed for at gå hjem med spændende brugbare ting.