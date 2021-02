Ådals Mark er tager sig smukt ud i en solnedgang. Og nu er solen endegyldigt gået ned for et byggeprojekt i området. Et enigt fagudvalg har afvist, at der skal bygges seniorboliger netop her. Privatfoto

Byggeprojekt på Ådals Mark er nu afvist i politisk enighed

Et enigt politisk fagudvalg er blevet enige om at afvise lokalplanlægning for området ved Ådals Mark - og dermed bortfalder Henrik Linds salgsaftale om at sælge sin ejendom til et Interplan-projekt med seniorboliger ned til Tryggevælde Å.

Et langvarigt slagsmål om et byggeprojekt med seniorboliger på Ådals Mark ned mod Tryggevælde Å er slut. Tirsdag eftermiddag besluttede et enigt Plan-, Miljø- og Trafikudvalg i Stevns Kommune, at området ikke skal lokalplanlægges med boligbygning for øje.