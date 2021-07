Byger som går og kommer

Hvis man kan sin Thøger Larsen, så ved man også, at Danmark er et land højt mod nord, hvor sommernatten er lys og vejret ustabilt. Gøgen kukker i skov og krat, og hyldene dufter i stuen ind. Og pigernes latter og lyse hår var et vigtigt bidrag til lykke og lyse nætter i den nationalromantiske periode for lidt over hundrede år siden, hvor digteren skrev sit udødelige kvad til den danske sommer.

Men smukt ser det ud, det skiftende vejr - som her forleden, da naturfotograf Elmer Madsen kom kørende omkring Varpelev og lige måtte ud af bilen for at få denne himmel med. Han deler gerne sin oplevelse med læserne. Vi trykker fortsat gerne læsernes sommerpostkort i avisen. Alle har mulighed for at sende et sommerfoto til redaktionen, som viser en begivenhed, et smukt motiv eller en sjov episode. Det er dog et krav, at fotoet er taget inden for Stevns Kommunes grænser. Det er derfor også vigtigt, at man skriver både hvor, hvornår og af hvem, fotoet er taget. Billederne må gerne være fotos af ældre dato - vi skal blot vide årstallet, hvis det er muligt. Send en digital version af fotoet i høj opløsning til stevns.red@sn.dk og skriv »Sommerpostkort« i emnefeltet. Vi udbetaler ikke honorar for brug af billederne.