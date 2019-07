Se billedserie De glade ansigter var fremme i solstriberne torsdag eftermiddag, da der blev leveret 50 spritnye landcykler til fordeling på 10 stationer på Stevns. I forgrunden er det fra venstre Katrine Hendriksen, der er formand for Stevns Turistforening og ejer af Rødvig Kro og Badehotel. Ved siden af hende står Claus Høgenhaug fra Rødvig Ferieby samt Line Krogh Lay (R), der repræsenterede Stevns Kommune. Privatfoto

Bycykel-koncept blev til 50 spritnye landcykler på Stevns

Det skal være lettere for turister at komme rundt i kommunen. Derfor har flere lokale virksomheder på rekordtid oprettet foreningen Stevns Cykelturistforening med hjælp fra Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune. Foreningen bringer nye cykler til kommunen for at styrke mobiliteten.

Turistaktørerne på Stevns indså i løbet af vinteren, at den gratis turistbus, som kommunen faciliterede igennem nogle år, er og bliver en saga blot - selvom det længe været en udfordring for turister at komme rundt i området.

- Der var nogle stykker, der så forsøgte at stable et privat bus-initiativ på benene. Men det blev heller ikke til noget, og derfor var vi nogle stykker, der satte os sammen og snakkede om, hvad gør vi så?, siger Claus Høgenhaug fra Rødvig Ferieby til DAGBLADET.

Det var særligt hjemturen fra Trampestien til Rødvig, der er problematisk for mange, mener initiativtagerne bag Stevns Cykelturistforening, der har fundet en løsning på problemet nu har fundet en løsning på problemet.

Torsdag kom der således 50 nye cykler fra den Københavnske virksomhed Donkey Republic til Stevns, der skal være med til at knytte området sammen.

Lej en landcykel

De fleste har allerede hørt om bycykler, der er blevet et populært transportmiddel i større byer, ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa. Cyklerne står på udvalgte lokationer og man kan som almindelig borger leje en cykel via en applikation på telefonen.

Turismekonsulent fra Stevns Erhvervsråd, Niels Frederik Lund, der har været med til at sikre aftalen med Donkey Republic, mener dog, at der er behov for et nyt navn:

- Da vi lavede aftalen, spurgte de godt nok om, i hvilke byer, cyklerne skulle stå i, men der måtte vi jo bare sige, at de skulle ud på landet at stå. Så må det jo være landcykler, fortæller Niels Frederik Lund.

Oplev naturen på cykel

Initiativtagerne Claus Høgenhaug fra Rødvig Ferieby og Katrine Hendriksen fra Rødvig Kro og Badehotel mener, at det kan være med til at gøre det mere attraktivt for turister at komme til Stevns.

- Vi ved, det er en udfordring for turisterne at komme rundt i området, og cyklen er et populært og ikke mindst miljørigtigt transportmiddel for turister, fordi det er en meget fri måde at se naturen og det lokale miljø på. Det kommer til at skabe rigtig gode synergieffekter for attraktionerne på Stevns, at man kan komme rundt imellem dem, siger Claus Høgenhaug.

Cyklerne kommer i første omgang til at være fordelt på 10 centrale placeringer, hvoraf 9 allerede er aftalt. Stederne er udvalgt som knudepunkter for turismen, og det vil være gratis for attraktioner at være en del af ordningen, hvor virksomheder skal betale et beløb for at være med.

En del af oplevelsen

Turismekonsulent Niels Frederik Lund mener også, at initiativet bliver en strategisk mulighed for at gøre afstanden mellem København og Stevns mindre:

- Når vi er en del af Donkey Republic, kan turister i København eksempelvis se os på deres kort over steder, man kan tage hen. Når man kombinerer det med vores UNESCO Verdensarvsbesøgscenter ved Stevns Klint, er der et potentiale for at få mange flere turister herned. Så skal vi bare sørge for, at vi er klar med spændende tilbud og en infrastruktur, der kan understøtte det.

Hele konceptet er som skræddersyet til hele den politisk korrekte dagsorden om at forbedre vores alle sammens klima. Derfor var det måske ikke så »ringe endda«, at buskonceptet faldt til jorden. Fra dieselbus til rugbrødscykel - fra blot turisme til bæredygtig turisme - Stevns er med til at sætte dagsorden med det nye initiativ.

Der er indgået aftale med Donkey Republic om at købe 50 cykler til Stevns.

Alle vil kunne leje cyklerne, som blot kræver, at man downloader den dertilhørende app. Man vil kunne leje cyklerne i op til 12 timer. Når man er færdig med cyklen, afleverer man den på ét af de udvalgte steder

Cyklerne vil i første omgang blive placeret på 10 udvalgte placeringer. De 9 placeringer er allerede aftalt:

Rødvig Kro og Badehotel

Rødvig Havn

Rødvig Ferieby

Hotel Klinten

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Traktørstedet Højeruplund

Stevns Fyrcenter

Horisonten STU / Store Heddinge Station