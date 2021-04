Line Findahl Nielsen glæder sig til at slå dørene op for sin nye interiørbutik. Foto: Anders Grann

Butik Hjemlig åbner i Hovedgaden

- Men da Blomsterskuret kun bruger halvdelen af lokalerne, har jeg fået lov at flytte ind med mine varer i den anden halvdel, fortæller den nye butiksindehaver, Line Findahl Nielsen, der altid har haft en stor interesse og passion for interiør og boligindretning.

- Jeg har til gengæld aldrig haft butik før, men da muligheden bød sig, valgte jeg at slå til, fortæller Line Findahl Nielsen, som bor i Hårlev og har et fuldtidsjob ved siden af sit nye butikseventyr.

I 'Butik Hjemlig' vil man kunne finde et stort udvalg af brugskunst samt møbler til hjemmet. Der vil være et udvalg af både lysestager, lamper, nipsting, vaser, krukker, kurve, dekorationer, tæpper, puder, plaider mm. Og til at starte med et mindre udvalg af møbler i form af bl.a. lænestole, puffer og sofaborde.