Busturen vækker minderne til live

Stevns - 20. november 2019 kl. 06:17 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det er en kold, blæsende og overskyet novemberdag, er der lutter glæde og forventning at spore hos de af beboerne på plejecenter Stevnshøj, som denne råkolde mandag eftermiddag har fået mulighed for at komme af sted på bustur.

De tre beboere: Bodil Petersen, Grethe Alstrup og Preben Kjær er alle pakket godt ind i varme jakker, huer og vanter, og om sig har de lune tæpper - alt sammen for at holde sig varme på turen. Kaffen, kopperne og wienerbrødet fra bageren er pakket forsvarligt i stabile kasser af plast og står ligeledes klar til afgang, da bussen bakker op til plejecentrets indgang.

Beboerne bliver kørt i stilling i deres kørestole, og efter tur sørger plejecentrets personale - sammen med Betina Brixtofte, der denne dag er frivillig chauffør på turen - for, at beboerne bliver løftet sikkert op med liften og forsvarligt sat fast i bussen.

Fuld bus

Alle pladser i bussen er optaget, hvilket de som oftest er. Denne gang dog iblandet lidt gæster udefra.

Grethe - som snart fylder 104 år - kan stadig komme op af kørestolen og gå lidt, så hun får den gode udsigtsplads på midtersædet næstforrest i bussen - flankeret af undertegnede på sin venstre side og tidligere indehaver af Stevns Auto Center: Finn Møller på sin højre. Bagved sidder Preben i sin kørestol sammen med Lissi Jensen, der er social- og sundhedshjælper på Stevnshøj. De bagerste pladser er besat af Bodil, ligeledes i egen kørestol, samt Lena Svantemann, der er afsnitsleder for de fem plejecentre i Stevns Kommune.

Betina Brixtofte indtager pladsen bag rattet, og på det forreste passagersæde er der endnu en gæst, som ikke plejer at køre med, nemlig Casper Møller - indehaver af Peugeot i Køge og søn af Finn Møller.

Kaffe og kage i Børsen

Destinationen er denne dag Rødvig Fiskerihavn, og det er - med blik på vejr og vind - besluttet at gøre holdt ved Børsen, for her vil der være læ at finde, mens kaffen, kagen og udsigten nydes.

- Det er meget forskelligt, hvor vi kører hen. Ønsker fra beboerne er meget velkomne, og vi tager både rundt i lokalområdet og på heldagsture længere væk. Vi har blandt andet været på museumsbesøg på Møn og på indkøbstur i Bilka, fortæller Lissi Jensen, der også kan afsløre, at næste gang, hvor Stevnshøj har glæde af bussen, går turen til Karise for at se på julelys.

Gamle minder bliver vakt

Grethe glæder sig til at komme en tur til Rødvig, for her boede hun i mange år, inden hun for fire år siden flyttede fra Laurasvej i Rødvig og ind på Stevnshøj.

- Det er dejligt at komme ud og se noget - det giver afveksling i hverdagen, fortæller Grethe.

Også Betina Brixtofte glæder sig til at komme på tur med plejecentrets beboere.

- Det er rart at kunne gøre en forskel og opleve, hvor glade beboerne bliver. Ofte er turene med til at genopfriske gamle minder, og det giver en masse indholdsrige historier, fortæller hun.

Det gælder også denne eftermiddag, hvor efternavne, vejnavne og oplevelser fra en svunden tid flyver rundt i luften.

Bodil fortæller om husmandsstedet i Frøslev, hvor hun boede, og om, hvordan hun ofte cyklede en tur til Rødvig for at bade i havet.

- Men jeg kunne ikke tænke mig at bade en dag som i dag, siger Bodil bestemt og skutter sig under tæppet, mens hun kigger ud på den overskyede himmel og bådene i fiskerihavnen.

Preben har haft sommerhus i Rødvig og boede i en årrække i Store Heddinge. Ligesom Finn Møller har også Preben en fortid i bilbranchen. Han var direktør for DAF (Danmarks Automobilhandler Forening), og samtalen på vej hjem i bussen runder trafikradioen, som Preben i en periode var tilknyttet under FDM.

Grethe var til gengæld frisør i mange år, hvor hun rejste rundt med mange af de kendte skuespiller for at ordne og sætte deres hår inden forestillingerne. Blandt andet rejste hun rundt med Bodil Udsen.

- Og hun var en bestemt dame, siger Grethe og smiler - uden at afsløre mere.

Sådan kommer vi vidt omkring på de to timer, turen varer. Og på vejen tilbage til plejecentret er der lige tid til at svinge forbi vejen, hvor Grethe og hendes mand havde sommerhus, og forbi huset, hvor hendes datter bor i dag.

Selv om turen kun varer to timer, så holder oplevelsen væsentligt længere - både for beboerne og personalet.

- På turene får beboerne genset gamle steder og genopfrisket gamle minder. De begynder at fortælle - også flere dage efter turen kan vi snakke om det. Det kommer der mange guldkorn og gode historier ud af, forklarer Lissi Jensen.

En uge ad gangen

Heldigvis er der kun få uger til, at bussen igen kører Stevnshøjs beboere ud på nye oplevelser. I mellemtiden skal den rundt på Stevns Kommunes øvrige fire plejecentre.

- Siden august 2017 har beboerne på de fem plejecentre i Stevns Kommune på skift - én uge ad gangen - haft mulighed for at bruge bussen til ture rundt i lokalområdet. Det er en ordning, som både Stevns Kommune og plejecentrene er meget glade for, fortæller Lena Svantemann.

Ros til de frivillige

Hun roser også de frivillige, som gerne vil bruge nogle timer på at tage med på turene.

- Det er en stor hjælp for os, og vi kan altid bruge flere frivillige, både på turene og på plejecentrene, siger hun.

Bussen blev doneret af Stevns Leasing ved Finn Møller og vedligeholdes af Peugeot i Køge.

Aftalen kom i stand i 2017 - efter rigtig mange års snakken frem og tilbage, som Finn Møller beskriver det. Han var med til at sikre, at de fem plejecentre i kommunen i dag på skift kan gøre brug af den tidligere sundhedsbus, som er specialindrettet og godkendt til formålet. Bussen er indrettet til to kørestolsbrugere, fire passagerer samt en fører. Den kræver kun lille kørekort og kan betjenes af såvel ansatte som frivillige.

For at dække udgifterne til benzin og forsikring betaler beboerne et mindre beløb for de ture, som de deltager i.