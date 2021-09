Tirsdag blev der underskrevet budgetforlig af Venstre, Socialdemokratiet, Konseervative, Radikale, Enhedslisten og SF. Foto: Erik Nielsen

Bufferpuljer fjernes fra næste år budget

Stevns - 26. september 2021 kl. 06:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Sidste års skattestigning, et kassetræk, forventninger om besparelser samt fjernelse af såkaldte buffer-puljer får budget 2022 til at balancere i den aftaletekst, som seks af Kommunalbestyrelsens otte partier står bag.

I en del år har Stevns Kommunes budgetter opereret med en såkaldt bufferpulje, da eksempelvis udgifter til nytilflyttede familier med særlige behov kan være svære at beregne. Men sådan bliver det ikke næste år, fremgår det ar den budgetaftale, som seks partier i Kommunalbestyrelsen har indgået forlig om for budget 2022. Økonomiudvalgets bufferpulje på fire millioner kroner er således fjernet.

- Danske Kommuner har bedt alle landets kommuner om at rydde op i de såkaldte buffer-puljer for at fremlægge nogle mere præcise budgetter, forklarer borgmester Anette Mortensen, da DAGBLADET spørger ind til, hvorfor man fjerner denne pulje, der historisk set har vist sig at være brug for næsten hvert år.

Ud over de fire millioner kroner i buffer-puljen finder forligspartierne også hele 2,15 millioner kroner på forventede besparelser på tilbud til børn og unge med særlige behov.

Hvordan hænger det sammen?

- Det skal ses i sammenhæng med, at vi tilfører penge til familiehuset og afdelingen for udsatte børn og unge. Dermed forventer vi en besparelse i den anden ende på grund af forebyggende arbejde, siger Henning Urban Dam (S).

På social- og sundhedsområdet bliver der ligeledes sparet en halv million kroner på rehabilitering samt ikke mindst en nedjustering af prisfremskrivning på 25 procent - hvilket pludselig giver i underkanten af en million kroner at gøre godt med i budgettet.

Stevns Kommunes budget for 2022 baserer sig ud over de besparelserne på skatteindtægter for 1,19 milliarder samt tilskud og udligning fra staten på 393 millioner kroner, hvilket giver samlede indtægter for næsten 1,6 milliarder kroner.

Skat og kassetræk Stevns fik sidste år ikke lov til at sætte skatten op med én procent, men gjorde det alligevel, og i år og de næste tre år skal kommunen derfor aflevere henholdsvis 75, 50 , 50 og 25 procent i strafafgift til staten af de 36 millioner kroner, som skattestigningen udløser af ekstrabetaling fra stevnsboerne hvert år.

Altså i alt to års skattestigningsindtægt, der forsvinder i løbet af fire år, hvor formålet er at »sikre at kommunens økonomi fremadrettet kommer i balance, og at der er overskud på den strukturelle balance til at finansiere anlæg så kassetræk undgås,« som det hed i aftalen sidste år.

Uanset den statslige straf for skattestigningen giver den i 2022 nu 18 millioner kroner ekstra, og de suppleres med et træk på kassebeholdningen på syv millioner kroner i 2022.

Fastholder service De derved frigjorte midler går hovedsagelig til at fastholde det eksisterende serviceniveau med enkelte opnormeringer på særlig udsatte områder. De seks partier bag budgetaftalen er - Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og De Radikale, Enhedslisten og SF - mens Dansk Folkeparti og Nyt Stevns står uden for.

- Det er bestemt ikke et valgbudget, hvor der deles gaver ud, som borgmester Anette Mortensen formulerer det.

Budgettet, som 15 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer er blevet enige om i forliget, som blev underskrevet i tirsdags, andenbehandles og besluttes endeligt på et ekstra møde i Kommunalbestyrelsen 5. oktober.

