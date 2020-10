Bølgerne gik højt, men der var også plads til glade smil - her inden budgetdebatten gik i gang - i rådhusets kantine. Fra venstre er det Mogens Hansen (S), der var indkaldt som stedfortræder for Steen S. Hansen, borgmester Anette Mortensen (V), kommunaldirektør Per Røner og Flemming Petersen (V): Foto: Henrik Fisker

Budgettet kom i hus efter hård debat

På det overordnede plan gik Kommunalbestyrelsens andenbehandling af næste års budget helt efter bogen. Flertalsgruppens og Enhedslistens budgetforlig blev vedtaget af de 15 mandater, som de fem partier tilsammen råder over, mens Nyt Stevns og Dansk Folkeparti med tilsammen fire mandater stemte imod. To partier havde indkaldt stedfortrædere for at kunne stille en fuldtallig gruppe. Således deltog Karsten Skov (V) på vegne af Jacob Panton Kristiansen, der havde sendt afbud, mens Mogens Hansen (S) var indkaldt i stedet for Steen S. Hansen, der er sygemeldt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her