Budgettet for 2021 blev vedtaget

15 stemmer for og fire imod - efter knap to timers debat blev Stevns Kommunes budget for 2021 torsdag aften vedtaget. For første gang i denne valgperiode stemte Enhedslisten også for.

Nyt Stevns og Dansk Folkepartis fire mandater var ene om at stemme imod.

Nyt Stevns fremsatte sit eget budgetforslag, som dog kun fik listens egne to stemmer, mens Dansk Folkeparti stemte blankt.

Trods adskillige stikpiller fra flertalsgruppen kom Dansk Folkeparti ikke med noget forslag til kommunens budget.

Nyt Stevns drillede Enhedslisten ved at fremsætte et ændringsforslag til flertallets budget, hvor driftstilskuddet til Café Stevnen skulle hæves med 150.000 kroner. Netop denne merbevilling kæmpede Enhedslisten forgæves for at få med i budgetforliget, men ved afstemningen i salen valgte partiet at følge gruppedisciplinen og stemte imod sit eget forslag. Det faldt med kun Nyt Stevns' egne to stemmer for.

Med budgetvedtagelsen stiger skatteprocenten i Stevns Kommune med 1 procentpoint til 26,0.