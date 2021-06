Politikerne finder først senere ud af, hvordan spareplanen skal udmøntes. Foto: Jørgen Skjoldan

Budgetskred udløser spareplan i kommunen

Stevns - 26. juni 2021

Stevns Kommunes første kassetjek i år - den såkaldte budgetopfølgning - pr. 31. marts viste en forventet merudgift på driften på 13,2 millioner kroner, når året er omme. Det fik Økonomiudvalget til at bestille et sparekatalog i forvaltningen med forslag til, hvor der kan skæres for at bringe bedre balance i økonomien.

Administrationen fremlagde på Økonomiudvalgets møde 15. juni forslag til såkaldt modgående foranstaltninger i budgettet - et andet ord for besparelser - for i alt 14,9 millioner kroner, fordelt med 5,1 millioner kroner på driften og 9,8 millioner kroner til nye anlæg.

Efter en ny budgetopfølgning pr. 31. maj ser det forventede merforbrug på driften nu i stedet ud til at lande på 10,6 millioner kroner for hele 2021 - altså 2,6 millioner kroner lavere end først antaget. Derfor blev listen over besparelser justeret ned til 2,8 millioner kroner på driften, men uændret 9,8 millioner kroner til anlæg.

Det var udgangspunktet, da Kommunalbestyrelsen mødtes torsdag aften for bl.a. at vedtage sparebuketten. Men trods en lang debat lykkedes det ikke politikerne at blive enige om, hvor der skal skæres. I stedet var tilhørerne vidner til omkring en halv time med åben sagsbehandling, hvor buddene på spiselige og uspiselige besparelser føg gennem luften.

Til sidst skar borgmester Anette Mortensen (V) igennem og foreslog, at sagen blev sendt tilbage til Økonomiudvalget til fornyet behandling. Det blev vedtaget med alle stemmer mod Dansk Folkepartis to medlemmer, men da det politiske system nu går på sommerferie, er det uklart, hvornår spareplanen i givet fald vil blive vedtaget.

Økonomien løber løbsk

De fleste i salen var enige om, at der er behov for at bremse økonomien op. Det blev klart udtrykt af Mogens Haugaard (Nyt Stevns), der ofte nok har advaret mod, at økonomien i Stevns Kommune er ved at løbe løbsk. Han kunne glæde sig over, at den erkendelse tilsyneladende nu er ved at brede sig i Kommunalbestyrelsen:

- Det fremgår med al tydelighed, at budgettet er ude af balance. Vi er nødt til at reducere anlægsporteføljen og nødt til at overholde driftsbudgettet. Ellers tømmer vi kassen, sagde han.

Men politikerne var ikke klar til at sætte kniven i budgettet, da de ikke havde haft lejlighed til at drøfte de forskellige udspil på forhånd. Bedre blev det ikke af, at to af Økonomiudvalgets medlemmer havde forfald ved mødet 15. juni. Et forhold, som Varly Jensen (DF) kritiserede gentagne gange og forgæves bad om en begrundelse for deres afbud.

Socialdemokratiet gjorde opmærksom på, at der var dele af sparekataloget, som var helt uspiselige for dem. Det gjaldt en nedskæring af uddannelsen på ældreområdet (50.000 kroner), en rammebesparelse på biblioteksvæsenet (80.000 kroner) og indførelse af en måneds karenstid før genbesættelse af alle ledige stillinger i kommunen (750.000 kroner).

- Karenstiden risikerer at give længere sagsbehandlingstider. Det er et superdårligt forslag, sagde Henning Urban Dam (S), og Jan Jespersen (løsgænger) var helt enig.

Anne Munck (S) supplerede med følgende oplevelse fra døgnplejen:

- I en hel del år har der ikke været brugt penge på uddannelse i døgnplejen. I år kom der endelig 400.000 kroner på budgettet. Af dem er over halvdelen allerede gået til uddannelse af ledelsen, og nu er der så 150.000 kroner tilbage til fordeling blandt 400 medarbejdere. Det er deres penge, som nu foreslås beskåret, sagde hun.

Nej til anlægsbesparelser

På anlægsområdet sagde Socialdemokratiet på forhånd nej til seks af de 10 forslag, som var fremlagt i sparekataloget. Det gælder anlægspuljen til faglige indsatsmiljøer (500.000 kroner), indeklima i skoler og dagtilbud (1,8 million kroner), Hårlevhallens udeområder (1,5 million kroner), energiforbedringer (1,5 million kroner), trafiksikkerhed ved Strøbyskolen (666.000 kroner) og fællesstien fra Nicolinelund til Strøbyskolen (3,1 millioner kroner). Tilbage på sparekataloget er kun omkring 750.000 kroner ud af de 9,8 millioner kroner.

Efter en del snak uden resultat tog Mikkel Lundemann Rasmussen (K) ordet:

- Det er ærgerligt, at vi sidder her og sagsbehandler for åbent tæppe. Det dur ikke - vi må tilbage til forhandlingslokalet. Udgangspunktet for forhandlingerne er at finde de penge, der er behov for, sagde han.

Det var Janne Halvor Jensen (DF) enig i, og det samme var Line Krogh Lay (R):

- Jeg er måbende! Det er enormt ukonstruktivt at sidde her og plukke fra listen, sagde hun.

Bjarne Nielsen (V) resignerede:

- Det skulle jo komme på et tidspunkt, at vi ikke har nået at få koordineret sagen før Kommunalbestyrelsens møde. Sådan skulle den helst ikke ende. Lad os nu få den tilbage til forhandling i flertalsgruppen, sagde han.

Det fik Sejer Folke (EL) til at protestere:

- Enhedslisten er faktisk også med i budgettet, så vi forventer også at blive indkaldt til forhandlinger, sagde han.

Det fik han efterfølgende tilsagn om.