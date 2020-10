Mogens Haugaard og Jørgen Larsen havde reserveret Tinghuset for at kunne præsentere denne visualisering af, hvordan flertalsgruppen og Enhedslisten reducerer kassebeholdningen, mens udgifterne stiger år for år. Foto: Henrik Fisker

Budgetforslag: Nyt Stevns henter millioner ved at justere i forvaltningens oplæg

Da flertalsgruppen i begyndelsen af september meldte ud, at rammen for årets budgetforhandlinger var en skattestigning på 1 procentpoint - og at det ikke var til diskussion - meldte Nyt Stevns sig ud. Det skete med en bemærkning fra gruppeformand Mogens Haugaard om, at med så kort tid tilbage inden fristen for at aflevere ændringsforslag, var det ikke sikkert, at Nyt Stevns ville komme med sit eget udspil i år. For vi vil ikke bare aflevere noget makværk, sagde han til denne avis.