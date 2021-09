Repræsentanter for forligskredsen tog imod ved et pressemøde tirsdag formiddag. Her er det nederst fra venstre Mikkel Lundemann Rasmussen (K), Henning Urban Dam (S), borgmester Anette Mortensen (V) og Jan Jespersen SF. Øverst fra venstre er det Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (S), Line Krogh Lay (R) samt Sejer Folke (EL). Foto: Erik Nielsen

Budgetforlig på fundamentet af sidste års skattestigning

15 af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer er blevet enige om at indgå forlig om næste års budget, der bliver effektueret i 2022 med en nyvalgt kommunalbestyrelse på taburetterne. Nyt Stevns og Dansk Folkeparti står som ventet uden for, mens SF og Enhedslisten er blevet enige i forhandlingerne med den nuværende flertalsgruppe.

Et bredt forlig om næste års budget blev tirsdag formiddag præsenteret for pressen med borgmester og forhandlingsleder Anette Mortensen (V) i spidsen.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, radikale Venstre, Enhedslisten samt SF, der lægger navn til.

Nyt Stevns og Dansk Folkeparti med hver to medlemmer af Kommunalbestyrelsen står uden for budgettet, da de tidligere i processen har meldt sig ud af forhandlingerne.

- Det er på ingen måde et valgbudget, der forsøger at lægge godbidder ud i valgkampen op mod afgørelsen af kommunalvalget i november. Det er i høj grad et budget, som vi allerede lagde trædestenen til sidste år med den nødvendige skattestigning på en procent, som vi lagde os fast på i sidste dengang, siger borgmester Anette Mortensen til DAGBLADET.

Sidste års budgetproces endte med en budgetaftale for 2021-2024 indgået mellem de førnævnte partier - dog uden SF, der ikke var repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Jan Jespersen har dog i mellemtiden skiftet partibog fra Enhedslisten til SF, men også han er med i budgetaftalen, som han var sidste år - blot for et andet parti.

De samme står bag Dermed er det de samme 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der står bag aftalen som sidste år - og det er de samme partier, der står uden for.

- Aftalen sidste år havde et flerårigt sigte. Og parterne bag sidste års budgetaftale har været enige om, at de trædesten, som blev lagt i aftalen i form af den vedtagne skattestigning samt de foretagne prioriteringer på såvel drifts- som anlægssiden, også skulle være udgangspunktet for dette års aftale, forklarer borgmesteren, der lægge vægt på, at netop dette har været fundamentet for de politiske forhandlinger om budget 2022 samt overslagsårene frem til 2025:

- Alle partier har indgået i de indledende drøftelser, men det har dog ikke været muligt at opnå enighed blandt alle kommunalbestyrelsens partier. Men vi mener, at det er nødvendigt at bibeholde skattestigningen fra sidste år for, at vi på kort som længere sigt kan fastholde det fornødne udgiftsniveau på henholdsvis drift og anlæg.

Hun peger også på, at budgettet er præget af en række væsentlige tendenser i tiden. Deriblandt corona-pandemien, der fortsat sætter sine spor, og på trods af, at beskæftigelsen igen er på et lavt niveau på såvel landsplan som lokalt i Stevns Kommune, er kommunen økonomisk udfordret af særligt den nye seniorpensionsordning.

Kassetræk på ny Ligesom stort set alle øvrige 97 kommuner ser vi også stigende udgifter på de specialiserede socialområder som følge af den demografiske udvikling, lyder det i aftaleteksten, der også peger på, at der i budget 2022 budgetteres med et kassetræk på knap syv millioner kroner.

Det budgetterede kassetræk skal ses i sammenhæng med, at udbyttet af den skattestigning, som blev besluttet med sidste års budgetaftale, bliver gradvist indfaset og således først har fuld effekt fra 2025 og frem på grund af strafbetaling til staten.

Læs meget mere om budgettet og de mere konkrete udmøntninger af aftalen i morgendagens avis.