Dette amerikanske par blev for et par siden viet i den gamle kirke ved Højerup med Magical Weddings som arrangør. Prviatfoto

Bryllupsturismen bløder - halveret af nye regler

Bryllupsturismen er blevet ødelagt, efter reglerne blev strammet sidste år for at lukke et »hul« til såkaldte proformaægteskaber.

Sådan lyder det fra nogle af de kommuner, som har nydt godt af, at udenlandske par har søgt eksotiske steder at blive gift.

- Det er en utrolig trist udvikling, som startede med, at reglerne blev strammet, så der nu skal godkendes en såkaldt prøvelsesattest for hvert udenlandsk par, der skal giftes her i landet. Det har skabt et utroligt bureaukrati og en langsommelighed i processen, der gør, at mange udenlandske par vælger Danmark fra, siger Grethe Ahrensbach.