Se billedserie Grethe Ahrenbachs Magical Weddings er nomineret til årets turisme-initiativ i 2017 af Visit Sydsjælland-Møn. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Bryllupsfirma nomineret som årets turisme-tiltag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bryllupsfirma nomineret som årets turisme-tiltag

Stevns - 17. januar 2018 kl. 05:47 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks kandidater er nomineret, når VisitSydsjælland-Møn kårer årets bedste turismeinitiativ 2017 - og én af dem er fra Stevns - bryllupsarrangøren Magical Weddings.

Med flere end 200 internationale bryllupper formåede Grethe Ahrensbach fra Magical Weddings ene kvinde at tiltrække et hav af bryllupsturister til Stevns og få Højerups gamle kirke i et utal af både danske og internationale medier.

Den tidligere stewardesse har med andre ord fået sin virksomhed op at flyve med i et luftlag, hvor det er sjovt og spændende at være.

Kåringen finder sted 31. januar på SydkystDanmarks nytårskonference i Næstved, hvor man skal finde ud af hvem af de seks nominere, der var bedst til at skabe noget særligt for SydkystDanmarks turisme i 2017?

Hvad fik turisterne til at strømme til, og hvilke tiltag rækker langt ind i fremtiden?

Sidste år løb Camønoen suverænt med titlen, og mange både gode og spændende initiativer er kommet til siden eller har udviklet sig positivt. Magical Weddings fra Stevns er oppe imod nogle stærke komkurrenter.

Årets andre nominerede er Gavnø Julebazar, Dark Sky Møn, Feddet Strand Camping & Feriepark, Hotel Kirstine i Næstved samt ikke mindst Danmarks Borgcenter, Vikingeudstillingen i Vordingborg.

Årets Turismeinitiativ blev uddelt første gang i forbindelse med SydkystDanmarks nytårkonference 2017.

Prisen består alene af hædrende omtale og et diplom og gives til et initiativ, en person eller organisation, der »med deres unikke aktivitet og forbilledlige engagement har skabt vækst og positiv omtale for SydkystDanmarks turismeindustri«.

De nominerede for 2017 er udvalgt af VisitSydsjælland-Møns ledelse, der også udpeger vinderen.

Ideen opstod i forbindelse med Nytårskonferencen 2017, men titlen har vist sig så eftertragtet, at ideen nu videreføres, og fra 2018 nedsættes en uvildig komité af turismeeksperter uden for destinationen.