Siden Frank Juul Christiansen begyndte som uddeler i Hårlev, er det kun gået én vej med omsætningen: opad. Foto: Henrik Fisker

Brugsmanden kunne ikke tænke sig andet

Stevns - 19. juni 2021 kl. 11:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Da Frank Juul Christiansen tiltrådte som uddeler i SuperBrugsen Hårlev 1. april 2017, holdt bestyrelsen en større reception - for hans forgænger: Per Jensen, der forlod »embedet« efter 27 år. Den nye uddeler var blot med som deltager, for ham kunne de altid fejre ved en senere lejlighed.

Den lejlighed kommer nu på torsdag 24. juni, hvor bestyrelsen og personalet har tændt op i grillen og lagt drikkevarer på køl. For den dag - mellem kl. 14 og 17 - skal det fejres, at »den unge mand« fylder 40 år - plus moms, som der står i indbydelsen. Da momsen i Danmark udgør 25 procent, kan de fleste selv regne ud, hvor gammel Frank Juul Christiansen bliver denne dag.

Selv bedyrer uddeleren, at alderen ikke tynger ham, selv om han faktisk nu har været ansat i brugsbevægelsen i samfulde 35 år - fraregnet ni måneders værnepligt i de unge år. Han begyndte som flaskedreng i Bjælkerup Brugsforening i Store Heddinge som 15-årig og syntes så godt om at være der, at han siden kom i lære i Brugsen i Klippinge. Den lukkede dog et år senere, så Frank gjorde uddannelsen færdig i Rødvig. Herefter gik det slag i slag med arbejde i følgende brugser: Valløby, Karlslunde, Hårlev, Faxe Ladeplads, Faxe, Nyråd, Mogenstrup og Faxe Ladeplads igen. De tre sidste steder med titel af uddeler - og det var netop den stilling, som blev ledig for fire år siden i Hårlev.

- Det er en gammel drøm for mig at blive uddeler netop i Hårlev. Det er en rigtig god forretning med et solidt kundeunderlag, den er velholdt og up to date, og den ligger behageligt tæt på min bopæl. Så det er lidt af et ønskejob for mig, sagde Frank Juul Christiansen til DAGBLADET, da han tiltrådte.

Drømmen bliver udlevet

Vi spurgte ham i dag, om det med ønskejobbet stadig gælder fire år senere.

- Absolut! Det er stadig en drøm, som jeg udlever. Siden jeg startede, er omsætningen kun gået én vej, og det er opad. Opskriften på succesen er ikke mindst et supergodt personale og en god bestyrelse, men så er det først og sidst den lokale opbakning. Da jeg startede, besluttede bestyrelsen, at vi skulle have et strategiseminar, hvor vi spurgte os selv, hvor vi ville være om fem år. To af grundpillerne i den strategi hedder, at vi skal have gode varer på hylderne, og at vi skal engagere os i lokalsamfundet. Det er det, som adskiller brugsbevægelsen fra andre dagligvarebutikker, at foreningernes medlemmer kender os, og at vi spiller med i deres liv, siger Frank Juul Christensen.

Hårlev Brugsforening er selvejende, og det er med til at understrege det lokale engagement, påpeger han:

- Det er medlemmerne, der ejer os, og det betyder, at hovedkontoret ligger her på Bredgade 5 og ikke et sted inde i København. Det kan ikke undervurderes, siger uddeleren, der ikke kunne se sig selv arbejde i andre butikker end netop i brugsbevægelsen.

Fredagsslik er et hit

Han tilføjer, at for ham er det vigtigt at lytte til kundernes ønsker og behov:

- Vi har virkelig fået den unge generation med. Efter et tip har vi indført tilbud på fredagsslik og tilbud på økologisk mælk om søndagen. Det er noget, der trækker børnefamilier til, siger han.

Frank Juul Christiansen lægger også vægt på at drive en god arbejdsplads for sine ansatte:

- Vi har netop budt velkommen til den tredje af vores ungarbejdere, som har fået en læreplads. Det viser lidt af interessen for at være her, siger han.

Lystfisker om en hals

Selv om Frank Juul Christiansen brænder for sin butik - der arealmæssigt stadig er den største på Stevns - er han meget bevidst om, at der også bliver plads til andre gøremål i kalenderen.

- Jeg er opvokset i Store Heddinge, hvor jeg har boet hele mit liv. Her er mine børn vokset op, og her dyrker jeg mine fritidsinteresser. Jeg er ivrig lystfisker, og ikke mindst her i coronatiden har jeg tilbragt mange gode timer ved Stevns Klint med at fange havørreder og laks. Det smager jo pragtfuldt til et godt glas vin, siger uddeleren, der meget passende også er vinmand i Brugsen.

Og så har Frank Juul Christensen en god tid i øjeblikket, for han er »bidt af en gal fodbold«. Som inkarneret Brøndby-fan er han særdeles tilfreds med, at mesterskabet gik til klubben på Vestegnen. I den engelske turnering hepper man på Aston Villa.

Fødselsdagen bliver mest fejret i SuperBrugsen på torsdag, mens den private fest må vente til senere. Det skyldes ikke så meget corona som det faktum, at datteren: Frederikke bliver student på tirsdag - og den begivenhed skal ikke stå i skyggen af Fars fødselsdag.

Både hun og sønnen: Casper er i øvrigt ungarbejdere i Brugsen.