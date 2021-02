- Det er en del af Brugsens målsætning at være samlende for byen. Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø i Hårlev - og det kræver et levende miljø af specialbutikker, siger uddeler Frank Juul Christiansen fra Hårlev Brugsforening.

Brugsforening giver en hånd til byens øvrige handelsliv

Stevns - 16. februar 2021 kl. 17:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Siden jul har detailforretningerne landet over været lukket som følge af coronarestriktionerne, mens dagligvarebutikker fortsat har været åbne. Men i mange supermarkeder kan man ud over mælk og brød også købe en række af de varer, som de små forretninger er afskåret fra at sælge. De såkaldte nonfood-varer omfatter bl.a. tøj og sko, og i de større varehuse kan man tillige købe elektronik og hvidevarer.

I Stevns Kommunes største forretning målt på areal: SuperBrugsen Hårlev erkender uddeler Frank Juul Christiansen, at salget af nonfood er gået op under nedlukningen. Derfor har han sammen med bestyrelsen for Hårlev Brugsforening nu taget initiativ til en hjælpende hånd til de nedlukkede forretninger i byen.

- Det er en del af Brugsens målsætning at være samlende for byen. Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø i Hårlev - og det kræver et levende miljø af specialbutikker. Mange er hårdt presset oven på flere omgange af coronanedlukninger, hvoraf den seneste har været hårdest. Så for at sikre, at Hårlev også i fremtiden er en levende handelsby, vil vi bruge overskuddet af vores ekstra salg til markedsføring af vores naboer og specialbutikkerne, som lige nu er helt eller delvist lukkede. Det vinder vi alle sammen på, siger uddeler Frank Juul Christiansen.

Konkret har bestyrelsen for den selvejende brugsforening besluttet at donere overskuddet fra ekstrasalget i januar og februar til en stor fælles annoncekampagne for Hårlevs detailforretninger i Stevnsbladet, når de igen får lov at åbne. Hvor stort beløbet til annoncering bliver, er endnu ikke gjort op.

- Det afhænger af, hvor længe nedlukningen fortsætter. Men åbnes butikkerne/erhvervene igen 1. marts vil der være tale om et beløb størrelsesorden 40.000-50.000 kroner, siger uddeleren.

Frank Juul Christensen understreger, at donationen er tiltænkt alle lokale butikker i Hårlev, som har været helt eller delvist lukket under corona - uanset hvad de handler med, og hvornår de får lov at genåbne.

- Det er ikke kun nonfood, som vi har haft et mersalg af. Under nedlukningen har kunderne også købt råvarer hos os og selv stået for madlavningen, hvor de måske ellers ville være gået ud at spise. Derfor er det oplagt, at også Hårlev Kro er omfattet af vores tilbud om at betale annoncekampagnen, siger han.