Brugsen i Hårlev skal moderniseres

SuperBrugsen Hårlev havde et godt år i 2019 og tror også omsætningen i indeværende år.

Stevns - 25. august 2020 kl. 17:41 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med fire måneders coronaforsinkelse holdt den selvejende Hårlev Brugsforening mandag aften generalforsamling i en skrabet version uden spisning og underholdning som følge af de fortsatte restriktioner. Her kunne bestyrelsens formand Morten Kreutz Nielsen se tilbage på 2019, som han betegnede som »et rigtigt godt år med fremgang på næsten alle parametre« for SuperBrugsen Hårlev.

- Vi har haft et 2019 med rekordomsætning og voksende kundestrøm og har trods stigende udgifter til bl.a. IT haft et flot overskud, sagde han.

Omsætningen steg med 0,9 procent i forhold til året før og gav efter en investering på cirka 1,9 million kroner i nyt it-udstyr et overskud på 1.032.964 kroner før skat eller 741.684 kroner efter skat. Dermed præsterer butikken sit hidtil bedste resultat efter tilbygningen for en halv snes år siden.

Samtidig er antallet af medlemmer steget med 52 fra 2493 til 2545 målt pr. 1. januar i henholdsvis 2019 og 2020.

Ros for coronahåndtering

Selv om beretningen egentlig skulle omhandle 2019, gav Morten Kreutz Nielsen også generalforsamlingen en opdatering på 2020, som året er forløbet hidtil. Her fyldte håndteringen af corona en del, og formanden glædede sig over, at butikken havde været på forkant og hyret et vagtfirma, der holdt styr på, at der ikke kom for mange kunder ind i butikken samtidig. SuperBrugsen Hårlev var også blandt forretninger på Stevns, der fik håndsprit ved indgangen, plexiglas foran kassemedarbejderne og afstandsmærker på gulvet endnu før, at det blev et lovkrav.

Samtidig med coronakrisens indtog blev bagerafdelingen i marts bygget om og udvidet, så den matcher den stigende omsætning efter, at butikken gik over til en ny leverandør af brød og kager (Hammershus Bageri i Herfølge). Om en måned er det nonfood-afdelingen, der står for tur.

- Vi skal i år modernisere butikken for lige omkring 500.000 kroner. Vi er nu så langt henne på året, at vi godt kan røbe, at 2020 tegner til også at blive en rigtigt fint år. Derfor er bestyrelsen og uddeleren helt sikre på, at det er det rigtige tidspunkt at modernisere butikken nu og her, så vi er godt rustet, sagde Morten Kreutz Nielsen.

Genvalgt bestyrelse

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg over hele linjen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Morten Kreutz Nielsen, næstformand: Kitty Rytgaard, sekretær Charlotte Wagner, bestyrelsesmedlemmer Kasper Thun og Henrik Olsen, medarbejderrepræsentant Mikki Nihøj, suppleant Henrik Dreboldt og uddeler Frank Juul Christiansen.