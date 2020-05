Straks efter coronakrisens begyndelse satte uddeler Frank Juul Christiansen en vagt foran SuperBrugsen Hårlev for at holde styr på antallet af kunder. Men opbakningen har alligevel været så god, at der nu er råd til en ekstra bevilling til de coronaramte lokale foreninger. Foto: Erik Nielsen

Brugsen afsætter penge til foreninger i Hårlev

Stevns - 27. maj 2020

Det lokale foreningsliv i Hårlev og omegn skal have en ekstra håndsrækning. Det besluttede bestyrelsen for Hårlev Brugsforening på sit møde mandag aften, hvor der var enighed om at bevilge 85.000 kroner til gavn for det lokale foreningsarbejde. Bevillingen er ekstraordinær og gælder alene indeværende år. I praksis er der tale om en fordobling af det beløb, som den lokale brugsforening i forvejen støtter foreningsarbejdet med.

Uddeler Frank Juul Christiansen lægger ikke skjul på, at SuperBrugsen i Hårlev har haft en god opbakning fra sine kunder under coronakrisen, og det giver mulighed for at yde et ekstra beløb til foreningerne.

- Det er ingen hemmelighed, at vi i SuperBrugsen har kunnet mærke en endnu større opbakning til at handle lokalt under coronakrisen. Det vil vi gerne sige tak for. Men for mange foreninger har krisen betydet, at de har mistet store indtægter fra arrangementer, som de normalt tjener penge på - samt fra kontingenter, siger han.

For den selvejende brugsforening er det vigtigt at markere, at den er en del af det omgivende samfund og ikke blot en kædevirksomhed med adresse i byen.

- Hårlev Brugsforening er en vigtig del af Hårlevs foreningsliv, og Hårlev er en del af os. En meget stor del af medlemmerne i byens foreninger er også medlemmer af Hårlev Brugsforening, og vi ved, at coronakrisen har gjort ondt på foreningerne. Samtidig har coronakrisen vist, hvor vigtigt det er, at Hårlev står sammen om det lokale handels- og foreningsliv, siger Frank Juul Christiansen.

Han slår fast, at Hårlev Brugsforening har økonomi til at klare den ekstra udskrivning til foreningerne.

- SuperBrugsen er velkonsolideret og vil kunne klare et eller flere år med røde tal på bundlinjen. Vi skal nok eksistere næste år, men det er ikke sikkert, at foreningerne vil kunne det samme uden en håndsrækning, siger han.

Pengene til de lokale foreninger er ikke øremærket endnu. I stedet indkalder bestyrelsen nu motiverede ansøgninger fra foreninger, der søger penge til konkrete projekter. Hvordan ansøgningen skal udformes, vil fremgå af en kommende annonce i Stevnsbladet.

- Vi kan ikke garantere, at man får del i pengene, eller hvor meget man eventuelt modtager i støttebeløb. Det tager vi stilling til, når vi kender antallet af ansøgninger, siger uddeler Frank Juul Christiansen.