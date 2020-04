Billedet fra parkeringspladsen ved Holtug Kridtbrud er taget søndag, hvor der var knap så mange besøgende som om lørdagen, hvor Stevns Kommune advarede mod at køre til stedet. Foto: Rikke Michael Hansen

Brug fornuften ude i naturen

Stevns - 08. april 2020 kl. 17:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med udsigt til fem påskefridage og en hæderlig vejrudsigt frygter Stevns Kommune, at der her under coronakrisen vil være for mange mennesker på de populære udflugtsmål - først og fremmest langs kystlinjen.

Derfor har krisestaben i kommunen besluttet at sætte plakater med anvisninger på, hvordan man bør færdes med omtanke, og desuden sende en medarbejder ud som vagtpost for at holde øje med tilstrømningen.

På plakaterne opfordres de besøgende til at »bruge fornuften og holde afstand, når de besøger naturen«.

»Vi går nu en påske i møde med godt vejr og stort behov for frisk luft og nye oplevelser efter mange dage hjemme. Men brug nu fornuften! Det nytter ikke noget at stimle sammen mange mennesker på samme sted. Vi skal først og fremmest passe på hinanden.

Herefter skal vi nyde naturen«, lyder opfordringen.

Opsætningen af plakater sker efter en episode i lørdags, hvor der ifølge centerchef Birgitte J.K.T. Nielsen var »alt for mange mennesker« ved Holtug Kridtbrud.

- Det var ikke så meget selve kridtbruddet, der var problemet, men derimod den smalle vej og den forholdsvis lille parkeringsplads. Bilerne holdt tæt hele vejen, og det kunne ikke undgå at give problemer med for tæt færdsel og dermed en overtrædelse af forsamlingsforbuddet på højst 10 personer, siger hun.

Det endte med et opslag på kommunens Facebook-side samt en anmeldelse til Midt- og Vestsjællands Politi.

Det sidste bekræftes af presseansvarlig Martin Bjerregaard:

- I forhold til Holtug Kridtbrud har vi ikke udskrevet nogen bøder, idet politiet vurderede, at det nærmest ville være umuligt at afgøre, om nogen overtrådte lovgivningen. Selv om p-pladsen uden tvivl har været fyldt op, er der jo tale om et stort naturområde, hvor man kan spredes og dermed holde fornøden afstand osv., siger han.

Birgitte J.K.T. Nielsen tog personligt på inspektion til en række destinationer søndag, hvor der dog alle steder var god afstand mellem folk. Stevns Fyrcenter er fortsat lukket fra parkeringspladsen, mens det er muligt at passere via Trampestien, som fortsat er åben.

- Materielgården har nu sat plakater op i Holtug Kridtbrud, ved parkeringspladsen og ved stien. Aftalen med Naturstyrelsen er, at vi i første omgang forsøger at appellere til, at folk holder afstand og giver plads til hinanden særligt på stierne, hvor der er smalle passager i forvejen. Hvis det senere i løbet af påsken viser sig, at adfærden er uhensigtsmæssig, så bliver området afspærret på samme måde som fyrcentret, siger hun.