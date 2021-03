Brød ind og stjal to brændeovne

Mellem torsdag kl. 16.00 og fredag kl. 9.00 har der været indbrud i et fritidshus på Kystvejen i Strøby Ladeplads. En finerplade til parkeringskælderen under huset er brudt op, så indbrudstyven har fået adgang til kælderen og derfra til stueetagen. Her er der stjålet to brændeovne, melder politiets døgnrapport.