Brød ind i soveværelset

Et indbrud i et hus på Trommeslagervej ved Sigerslev fandt sted ved, at der er brudt ind igennem vinduet til et soveværelse i huset. Herefter har der været adgang til hele ejendommen, hvor skabe og skuffer er gennemrodet. Anmelder har endnu intet overblik over, hvad der er stjålet ifølge politiets døgnrapport.