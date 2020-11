Marie Brixtofte er - ud over at være datter af den detroniserede Farum-borgmester Peter Brixtofte - autoriseret psykolog og forfatter til bogen: »Kun når det regner«. Pressefoto

Brixtoftes datter taler om sit liv med en alkoholiseret far

I 2019 udgav hun bogen: Kun når det regner om sin barndom og opvækst med sin far: Peter Brixtofte, som privat levede et skjult liv med et ødelæggende alkoholmisbrug.

Men hvordan var han privat og som far for sine tre piger? Det spørgsmål svarer Marie Brixtofte på i sin selvbiografiske bog, og det er med udgangspunkt i bogen, at hun kommer og fortæller om senfølger, men også giver redskaber til at håndtere problemer af misbrug i familier.