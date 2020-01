Står det til det store flertal i Kommunalbestyrelsen, skal statsvejen fra Stevns slutte her ved Slimmingevejens udmunding i Vordingborgvej syd for Herfølge. Foto: Henrik Fisker

Bredt flertal ønsker stadig sydlig vej

Hvis nogen efter den seneste tids debat med et offentligt borgermøde, læserbreve i avisen og livlig aktivitet på de sociale medier havde troet, at de stevnske politikere er på tilbagetog om den sydlige linjeføring for en eventuelt kommende statsvej mellem Stevns og motorvejsnettet, så kan de godt tro om igen. På Kommunalbestyrelsens januarmøde onsdag aften var der næsten fuldtonet enighed om at stå fast og kæmpe for en statsvej fra Klippinge nord om Hårlev og Endeslev gennem Vallø Storskov ud til Slimmingevejens udmunding i Vordingborgvej syd for Herfølge.

