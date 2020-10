15 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står bag næste års budget i Stevns Kommune. Her er de repræsenteret af Jan Jespersen (EL), Line Krogh Lay (R), Bjarne Nielsen (V), borgmester Anette Mortensen (V), Henning Urban Dam Nielsen (S) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K). Foto: Henrik Fisker

Bredt budgetforlig lægger linjen flere år ud i fremtiden

Stevns - 01. oktober 2020 kl. 12:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Et velfærdsbudget med en stærk social profil.

Det er den etikette, som den socialdemokratiske gruppeformand Henning Urban Dam Nielsen satte på det budgetforlig, som flertalsgruppen og Enhedslisten fremlagde på et pressemøde på rådhuset torsdag morgen.

Skatten stiger som tidligere bebudet med 1,0 procentpoint til 26,0. Det sker for at bygge kassebeholdningen op, så den kan finansiere det nuværende serviceniveau uden nedskæringer på den centrale kernevelfærd. Partierne bag budgetforliget har ikke mindst øje på den voksende gruppe af ældre medborgere, som i de kommende år ventes at øge de sociale udgifter i kommunen.

Mere end blot status quo

Samtidig er der blevet plads til flere forbedringer, som gør aftalen til lidt mere end et status quo-budget. I flæng kan nævnes, at skoletandplejen får flere resurser tilført, ligesom indsatsen på Jobcentret styrkes. Det samme gælder sagsbehandlingen i visitationen til hjemmepleje, ældreboliger og hjælpemidler, ligesom der skal ansættes en boligsocial medarbejder, der skal hjælpe udsatte borgere med at komme på forkant med deres problemer.

Klintebussen har efter to års pause kørt i sommer mellem Rødvig og Bøgeskoven med fine besøgstal, og det er baggrunden for, at gratisbussen nu gøres til en permanent ordning.

Roser til Enhedslisten

Der var roser vejen rundt til Enhedslisten for en konstruktiv forhandlingsvilje, og den blev belønnet med at opfylde en række af partiets mærkesager.

- Jeg er glad for, at det lykkedes. Rammen med en skattestigning faldt lige ned i vores turban, og jeg er blevet taget godt imod. Så jeg er glad i dag, sagde Jan Jespersen.

Det er lykkedes partiet at få fem af seks medbragte ønsker igennem. Således kommer der nu en uafhængig borgerrådgiver med 30 timer om ugen, ligesom Stevns får en whistleblowerordning, hvor ansatte og borgere anonymt kan tippe om eventuelle uregelmæssigheder i forvaltningen.

Til gengæld lykkedes det ikke gruppeformand Jan Jespersen at få ønsket om flere kommunale penge til Café Stevnen igennem. Enhedslisten havde foreslået at forhøje tilskuddet med 150.000 kroner til 500.000 kroner, som rammen var før nedskæringen for to år siden.

Borgerne i højsædet

I de politiske kommentarer lagde flere ordførere vægt på, at budgetforliget rækker længere frem end blot næste år. Her tænkes ikke mindst på styrkelsen af indtægterne i form af en skattestigning, der på sigt skal styrke kassen med 40 millioner kroner om året.

- Vi har med budgetforliget sat borgerne i højsædet. Vi vil som minimum fastholde det niveau, som vi har, og derudover tilføje lidt ekstra, hvor vi kan se et behov, sagde borgmester Anette Mortensen (V).

Henning Urban Dam Nielsen (S) var glad for »et supergodt budget«, som han kaldte det vigtigste i sin tid i Kommunalbestyrelsen.

- Det indeholder ingen sociale forringelser, men giver en bedre, hurtigere og mere kompetent sagsbehandling, sagde han.

Den socialdemokratiske gruppeformand var især tilfreds med, at der afsættes penge til udearealet ved Hårlevhallen, en opgradering af tandplejen, en cykelsti gennem Lille Heddinge samt at undersøge mulighederne for et medborgerhus i Nørregade i Store Heddinge.

Grønne aftryk

Line Krogh Lay (R) slog fast, at budgetforliget tegner retningen for Stevns Kommune i fremtiden.

- Jeg vil især pege på, at vi tegner en tydelig grøn retning - bl.a. med målet om, at 80 procent af alle kommunens indkøb i 2025 skal være bæredygtige. Den grønne naturpulje får endnu et nøk opad i forbindelse med naturparken i Ådalen, ligesom Stevns Naturcenter får tilført flere midler, sagde hun.

Skattestigning på trods

Både Bjarne Nielsen (V) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K) kommenterede den skattestigning, som ingen af dem holdt meget af, men alligevel valgte at gå med til.

- For et år siden var det magtpåliggende for både K og V at holde budgettet med uændret skat. Men vi sagde også dengang, at hvis vi ikke fik tilført kassen flere penge i den kommunale udligning, så var vi villige til at se på skatten. Det tager vi nu konsekvensen af, for vi mener ikke, at det er realistisk at løse opgaven med uændret skat, sagde Bjarne Nielsen.

Mikkel Lundemann Rasmussen havde modsat Henning Urban Dam Nielsen ikke lyst til at lade champagnepropperne springe, fordi skatten stiger.

- Men vi vil ikke sidde på sidelinjen og kaste med sten. Vi har bidt os fast i bordkanten for at holde øje med, at pengene går til at styrke kernevelfærden, sagde han.

Bjarne Nielsen glædede sig især over, at budgetforliget afsætter flere penge til trafiksikkerhed, ligesom han var godt tilfreds med, at der nu kommer fokus på Kystvejens trafikale udfordringer.

Mikkel Lundemann Rasmussen så tilsvarende perspektiver i, at Klintebussen fortsætter, at der skal etableres et køkken i den nye Stevnshal, og at der skal bruges flere penge på strandrensning i Rødvig.