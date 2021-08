Bred enighed om lille sparebuket

Et enigt økonomiudvalg er klar med en sparebuket til fem millioner kroner. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 26. august 2021 kl. 06:19 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

På Kommunalbestyrelsens møde umiddelbart før sommerferien var der lagt op til besparelser på Stevns Kommunes budget for indeværende år. De såkaldt modgående foranstaltninger var tænkt som det politiske svar på et budgetskred, som dengang tegnede til at blive på 13,2 millioner kroner.

Men på mødet smuldrede flertallet for at gennemføre sparebuketten, som var indstillet af Økonomiudvalget, og det endte dengang med, at sagen på borgmesterens foranledning blev sendt tilbage til udvalget til fornyet behandling. Her blev sagen genoptaget tirsdag, og nu står et samlet udvalg bag en indstilling, der skal til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på næste møde torsdag 2. september.

Prisen for enigheden er imidlertid, at den samlede sparebuket er skrumpet ind til omtrent halv størrelse. Der er lagt op til besparelser for omkring fem millioner kroner, mens den samlede budgetoverskridelse for hele 2021 tegner til at blive på 10,6 millioner kroner.

- Hvis det stod til mig, havde vi taget en noget større besparelse. Men jeg respekterer, at det var så langt, som vi kunne blive enige, og det har stor politisk betydning, at hele Økonomiudvalget står bag, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Indeklimaet må vente

Sparebuketten betyder bl.a., at forbedringer af indeklimaet på skolerne (1,8 mio. kr.) og til dels energiforbedringer (1,5 mio. kr.) udsættes til senere, ligesom bl.a. Ungdomsskolen, LAG, Stevns Bibliotekerne og Materielgården alle får en rammebesparelse i forskellig størrelse.

Dermed fredes bl.a. stien fra Nicolinelund til Strøbyskolen og den planlagte forbedring af trafiksikkerhed ved Strøbyskolen, som ellers begge stod på forvaltningens liste over mulige sparemål i indeværende år.

Heller ikke en besparelse på videreuddannelse af personalet inden for ældreomsorgen - der ikke blev gennemført i foråret på grund af corona - på 50.000 kroner faldt for sparekniven.

Endelig blødte politikerne op over for den påtænkte karensperiode ved nyansættelse af ledige stillinger i kommunen. I det oprindelige oplæg fra juni var der lagt op til besparelser for 750.000 kroner, og kravet lød, at der skulle gå en måned, før en ledig stilling kunne genbesættes.

Det er nu ændret til en besparelse på »op til 500.000 kroner« og omfatter kun personale i centralforvaltningen på rådhuset. Derudover har forvaltningen fået carte blanche til at vurdere i det enkelte tilfælde, om en karensperiode er hensigtsmæssig.

- Der kan være områder, hvor det ikke giver mening at vente en måned med at genopslå stillingen. F.eks. har vi ingen interesse i, at en karensperiode forlænger sagsbehandlingen for byggeansøgninger, siger Anette Mortensen.