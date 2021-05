Boykotten af nemlig.com faldt sammen som et korthus

Kommunalbestyrelsens første fysiske møde i år bød bl.a. på en lang debat om kommunens samhandel med nemlig.com, der det seneste år beløber sig til 30.000 kroner. Forslaget om boykot faldt til jorden som et korthus. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 29. maj 2021

Stevns Kommune skal alligevel ikke sætte samarbejdsaftalen med indkøbsvirksomheden: nemlig.com på pause. Der var der ellers lagt op til på Kommunalbestyrelsens møde torsdag aften, hvor tre af de fire partier i flertalsgruppen stod bag en dagsorden, der så ud til at blive vedtaget.

Årsagen er, at det ene af de tre partier: Venstre under debatten gik fra at være forslagsstiller til at være imod. I første omgang stillede borgmester Anette Mortensen (V), hvad der må betegnes som en afværgedagsorden, så forslaget skulle sendes retur til Økonomiudvalget. Og da den efterfølgende faldt ved en afstemning i salen, stemte partiet imod sit eget forslag. Resultatet blev, at hele planen faldt til jorden som et korthus.

Det noget usædvanlige forløb kom som kulmination på en ophedet debat, der varede mere end tre kvarter og blev aftenens længste. Et forløb, som fik Sejer Folke (EL) til at betegne sagen som »farceagtig« og den vikarierende Mogens Hansen (S) til at tale om »sort snak«. Undervejs måtte borgmester Anette Mortensen (V) beklage, at der manglede bilag til sagen, mens Jacob Panton Kristiansen (V) to gange blev irettesat af borgmesteren for sin sprogbrug.

Mafiametoder i 3F

Det var Socialdemokratiet, Radikale og Venstre, der stod bag forslaget om at sætte samarbejdet med nemlig.com på pause, indtil en undersøgelse foranstaltet af Københavns Kommune har godtgjort, om gældende regler for bl.a. social dumping på nemlig.com's arbejdspladser er overholdt.

»Vi mener, at Stevns Kommune bør gøre sit bedste for fremme ordentlige arbejdsforhold - også gennem de samarbejdsaftaler og partnerskaber, vi indgår i. FN's Verdensmål nummer 8 sætter endvidere fokus på anstændige jobs, hvilket vi ikke finder ikke er foreneligt med social dumping og lignende kritisable arbejdsforhold«, skrev de tre partier bag forslaget.

Men Jacob Panton Kristiansen var ikke enig med sit parti om at sætte samarbejdet med nemlig.com på pause. I et langt indlæg beskrev han bl.a. sine egne oplevelser med fagforbundet 3F, som han ikke har indgået overenskomst med, og som i hans optik er gået ensidigt til angreb på nemlig.com uden dokumentation for dårlige arbejdsforhold.

- Arbejdstilsynet besøgte virksomheden i februar og fandt ikke anledning til bemærkninger. Siden har nemlig.com indgået overenskomst med HK, og så vælter beskyldningerne frem. I april vender Arbejdstilsynet tilbage, men vi har ikke set rapporten endnu. Hvem har egentlig bedt dem komme igen? Alligevel sidder vi her og skal tage stilling til, om vi skal boykotte virksomheden, sagde han.

Det var i den sammenhæng, at Jacob Panton Kristiansen kom med skarpe beskyldninger mod 3F:

- 3F er Socialdemokratiets største bidragyder. Jeg synes, at vi skal tænke os om, inden vi som et liberalt parti går ind og støtter Socialdemokratiets forlængede arm og deres mafiametoder, sagde han.

En tand for langt ude

Det retoriske udfald var muligvis møntet på Thomas Overgaard (S), der ud over at være medlem af Kommunalbestyrelsen også er afdelingsformand for 3F Vestegnen og dermed har en direkte relation til nemlig.com gennem moderselskabet: Intervares lager i Brøndby. Han svarede således:

- Kære Jacob, jeg håber, at du fik luft. Jeg vil gerne bidrage med dokumentation for forholdene på nemlig.com, men så må du også dokumentere dine påstande om 3F. At påstå, at 3F skulle være Socialdemokratiets forlængede mafiaorganisation, er simpelthen en tand for langt ude, sagde han.

Senere på aftenen præciserede Jacob Panton sin holdning:

- Påstandene om dårlige arbejdsforhold er langt ude fremsat af en ræverød organisation: 3F i en ræverød avis: Politiken. Ingen er endnu stået frem med navns nævnelse. Hvis vi på den baggrund stemmer for en boykot, ligner vi en flok idioter, sagde han.

Det var ved den lejlighed, at borgmesteren første gang irettesatte sin partifælle for hans sprogbrug.

Anklaget er ikke dømt

Men flere i salen fandt ligesom Jacob Panton Kristiansen, at påstanden om systematisk overtrædelse af arbejdsforholdene ikke var tilstrækkeligt dokumenteret til at kunne udløse en boykot.

Varly Jensen (DF) kritiserede partierne bag forslaget for at fremlægge forslaget uden udvalgsbehandling, uden at have beviser og uden at orientere oppositionen.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) efterlyste tilsvarende dokumentation for påstanden om dårlige arbejdsforhold i nemlig.com:

- Jeg har spurgt forvaltningen, hvad konsekvensen for kommunens leverandører og underleverandører er, hvis de ikke overholder bestemmelserne. Svaret er, at hvis der foreligger beviser, kan man uden videre stoppe samarbejdet med omgående virkning. Derfor er jeg en smule forundret over, at borgmesteren er villig til at gå skridtet videre end forvaltningen, sagde han.

Det var et synspunkt, som Bjarne Nielsen (V) var enig i. I sit indlæg annoncererede han, at han havde ændret holdning siden behandlingen af sagen i Økonomiudvalget.

- Indtil en anklaget er dømt, er han uskyldig. Min anbefaling er, at vi sender sagen tilbage til Økonomiudvalget og skriver til nemlig.com, at vi forventer, at de overholder de krav, som vi har stillet i vores indkøbsaftale med dem. Hellere en politisk kovending end at lade være med at skifte mening, hvis man mener det, sagde han.

Mikkels taktiske evner

Efter yderligere nogen debat skar borgmesteren igennem:

- Min anbefaling er, at vi sender sagen tilbage til Økonomiudvalget og genoptager den der med alle bilag, sagde hun.

Men en række politikere i salen fastholdt, at der skulle stemmes om forslaget om at sætte samarbejdet med nemlig.com på pause.

Først stemte Kommunalbestyrelsen om borgmesterens forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. Det var her, at den konservative gruppeformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) demonstrerede sine særlige taktisk evner.

Han stemte imod den øvrige borgerlige fløj, inklusive gruppefællen Ellen Knudsen, hvorved borgmesterens forslag faldt med 10 stemmer imod og 9 for.

Det udløste automatisk en ny afstemning om at sætte nemlig.com på pause. Her stemte Mikkel Lundemann Rasmussen sammen med den øvrige borgerlige fløj, så forslaget faldt med 10 stemmer imod, mens 9 (Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten og løsgænger Jan Jespersen) stemte for.

Dermed faldt hele planen om boykot af nemlig.com til jorden - og Venstre stemte imod sit eget forslag.