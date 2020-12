Bortgået 25-årig fundet af politihund i en frostkold mark midt om natten

Da kvinden 15 minutter senere kom ud til bilen var sønnen væk. De pårørende ledte efter den 25-årige i halvanden time uden at finde ham. Og en decideret eftersøgning efter den bortgåede mand blev iværksat, hvor flere patruljer fra politiet blev sat ind for at finde manden.