Se billedserie Fra højre er det Mikkel Lundemann Rasmussen (borgmesterkandidat og nummer et på de konservatives opstillingsliste), Dorthe Winberg (nummer 3), Ellen Knudsen (nummer 4), Michael Rudkjøbing-Jensen (nummer 7), Emil Larsen (nummer 5), Bo Keldsmark (nummer 6) samt Thor Grønbæk (nummer 2). Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesterkandidat kørt i stilling hos Konservative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmesterkandidat kørt i stilling hos Konservative

Stevns - 27. maj 2021 kl. 13:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Mikkel Lundemann Rasmussen er de Konservatives borgmesterkandidat, mens Thor Grønbæk er listens nummer to. Det blev besluttet ved afstemning, da den lokale vælgerforening holdt opstillingsmøde.

Den konservative vælgerforening holdt således opstillingsmøde til kommunevalget umiddelbart efter sin generalforsamling onsdag aften. Og det blev på det tydeligste pointeret, at Mikkel Lundemann Rasmussen er ikke blot er den lokale vælgerforenings spidskandidat, men »borgmesterkandiddat«.

- Mikkel er bestyrelsens kandidat, og jeg skal høre om der er andre emner som listens spidskandidat, lød det fra aftenens dirigent Klaus Aare Bang.

Straks efter blev han korrigeret fra salen af Kenni Bech Jensen Toft, der pointerede, at Mikkel Lundemann Rasmussen var de konservatives borgmesterkandidat. Og da ingen stillede sig op som modkandidat, blev partiets borgmesterkandidat valgt ved akklamation uden afstemning.

De resterende seks nuværende kandidater fik herefter - siger og skriver - ét minut hver til at præsentere sig selv og deres politiske mærkesager, hvorefter stemmesedlerne blev fordelt blandt de 20 stemmeberettigede.

Her viste det sig, at Ellen Knudsen, som sidder i Kommunalbestyrelsen, fik lige så mange stemmer som den anden kvindelige kandidat: Dorthe Winberg. Derfor måtte man ud i hele to nye afstemninger kun de to imellem. De stod begge uafgjort 10-10, hvorefter Dorthe Winberg trak det længste lod, da dirigenten lod det være op til en lodtrækning de to imellem.

Derfor blev Dorthe Winberg nummer tre på den konservatives liste, mens Ellen Knudsen måtte nøjes med fjerdepladsen. Lige over de to kvinder blev den tilbagevendte Thor Grønbæk valgt som listens nummer to.

I 2016 brød han med K, da han ikke blev spids igen. Han blev løsgænger og stillede ved KV17 op for en ny liste. Borgerlisten Stevns uden at komme ind. Grønbæk var i den forrige periode formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Et helt nyt navn kom ind som nummer fem på listen. 30-årige Emil Larsen bliver blandt de yngste på stemmesedlen og vil kæmpe for sin hjemby: Hårlev. Det fremgik helt tydeligt i den unge mands præsentation, hvor hen blandt andet fremhævede, at Hårlev mangler en svømmehal samt flere og bedre legepladser.

Nummer seks af de konservative repræsentanter på listen blev formand Bo Kjeldsmark. På generalforsamlingen kort forinden opstillingsmødet blev det muligt for ham at stille op uden, at han dermed automatisk skulle trække sig som formand. Det muliggjorde en vedtægtsændring, som vedtaget på generalforsamlingen.

Vælgerforeningens nuværende kasserer: Michael Rudkjøbing-Jensen blev nummer syv og sidst på listen. Der kan dog komme flere til under ham, da bestyrelsen på opstillingsmødet blev bemyndiget til at finde flere kandidater.