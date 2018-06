Se billedserie Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgmesteren uddelte DM-medaljer

Stevns - 04. juni 2018 kl. 13:26 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke hver dag, at der kåres et dansk mesterskab på Stevns. Men det blev der lørdag, hvor landets bedste cykelryttere for hold var samlet i Hårlev. Det blev nok aldrig til det helt store tilløbsstykke for publikum. Men der er ikke nogen tvivl om, at Hårlev og Stevns kom på cykellandkortet, da Dansk Cykel Union havde valgt at placere DM for hold netop her i år. Lørdag stod Hårlev således på den anden ende, og Hovedgaden var spærret af lige i krydset mod Himlingøje og Bygaden.

Det gav lidt trafikale udfordringer fra morgenstunden, da skiltningen nok ikke var helt på plads, og flere ytrede sig om, at de ikke anede, hvad der foregik. De kunne blot konstatere, at vejen var spærret, da de kom kørende ned ad én af de meste befærdede gader i byen. Men når disse sure miner i morgentrafikken bliver trukket fra, så var det stort set kun smilende gæster, man rendte ind i, når man befandt sig i Hårlev.

Det var også en dag, hvor de landsdækkende sportsmedier havde fundet vej til Stevns for at reportere fra DM-begivenheden på de stevnske landeveje. Både til tv og aviserne. Derudover blev selveste Ørnen fra Herning: Bjarne Riis spottet blandt de fremmødte. Han stod med et videokamera i hånden og filmede de kvindelige cykelryttere fra sin hjemegns cykelhold: Team Virtu.

Dette hold viste sig også senere at vinde elitekvindernes løb, da 400 cykelryttere alt i alt indtog landevejene omkring Hårlev denne lørdag. Sydkysten Cycling, Stevns Kommune og Dansk Cykel Union stod som arrangør af løbet, men Hårlev Borger- og Erhvervsforening havde selvfølgelig også sin finger med i spillet for at facilitere de fremmødte.

Foreningen havde således stillet en bod og et publikumstelt op, og der blev solgt grillpølser og forfriskninger til gæsterne i løbet af dagen.

- Vi fik stor ros for måde, at vi havde grebet det an på, og jeg var så heldig at få lov til at køre med i én af følgebilerne på et tidspunkt og kunne jo også se, at man nogle steder havde sat sig klar til at møde rytterne ude på ruten, siger borgmester Anette Mortensen, der også fik lov til at overrække medaljer til de bedste cykelryttere.

Hun ser gerne, at Stevns Kommune også i fremtiden lægger kræfter i og landeveje til et lignende arrangement.

Læs mere om de sportslige præstationer i DAGBLADETs sportstillæg i dagens avis.

