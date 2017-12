Borgmester ved et tilfælde

Egentlig skulle Anette Mortensen først være kørt i stilling som borgmesterkandidat om fire år. Men så skete der ting og sager i Venstre. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Stevns - 16. december 2017 kl. 09:06 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man havde spurgt Anette Mortensen for fire år siden, om hun efter den første valgperiode ville tage over som borgmester, ville hun bestemt have svaret nej.

- Det lå slet ikke i luften. Mogens var jo netop blevet valgt til posten, og jeg var helt ny og uprøvet, siger Anette Mortensen, som ikke desto mindre rykker ind på borgmesterkontoret på den første hverdag i det nye år.

Forklaringen på det hurtige karrierespring er naturligvis den helt usædvanlige valgperiode, der nu lakker mod enden. Ingen kunne for fire år siden forudse, at et flertal på Venstres generalforsamling i 2017 ville være parate til at vælte den siddende borgmester som kandidat til fire år mere, og at han i konsekvens heraf meldte sig ud af partiet efter 42 års tjeneste.

I Venstre havde de spottet Anette Mortensen som mulig afløser for Mogens Haugaard. Men først når den tid kom - og den interne tidsplan sagde valget i 2021. Her ville hun være parat til at tage over, hvis den siddende borgmester ville afløses til den tid.

Da så partiet pludselig stod uden borgmesterkandidat, besluttede kredsen omkring Anette Mortensen at fremskynde planen. Hun blev opstillet til det ekstraordinære opstillingsmøde 28. februar og vandt en snæver sejr over sin ældre og mere erfarne modkandidat: Flemming Petersen. Blot fem stemmers overvægt sikrede hende sejren og borgmesterkandidaturet.

- Det var et stort sats. Var det ikke lykkedes mig at blive borgmester, ville jeg være den oplagte syndebuk. Så var det min skyld, at Venstre havde tabt. Men jeg troede på projektet - og jeg sagde til mig selv, at skulle det gå galt, var det ikke verdens undergang. Så havde vi fire år til at bygge partiet op igen, siger Anette Mortensen i dag.

Midt i glæden over, at Venstre sikrede sig borgmesterposten, må partiet også notere det største valgnederlag til noget parti i hele landet. Venstre Stevns gik tilbage med intet mindre end 17,9 procentpoint og fik halveret mandattallet - fra otte til fire. På den baggrund må det nærmest betegnes som et tilfælde, at det alligevel lykkedes Anette Mortensen at blive borgmester i spidsen for en bred koalition.

- For mig har det altid handlet om at gribe de chancer, der byder sig. Så da et flertal på valgnatten pegede på mig som borgmester, så var det med at slå til. Når muligheden byder sig, står jeg ikke tilbage for en udfordring. Det viste jeg også, da jeg sagde ja til at blive formand for Plan- og Teknikudvalget, da Flemming Petersen gik af, siger hun.

Anette Mortensen bekræfter i øvrigt, at Venstre ikke havde tænkt sig at gå i hård opposition, hvis hun ikke var blevet borgmester.

- Vi lagde en strategi, der for det første gik på at få mig valgt som borgmester. Men hvis det var mislykkedes, var planen at få så megen indflydelse som muligt. Jeg gider ikke gå og være sur i fire år. Så vil jeg hellere ind og være med, hvor beslutningerne træffes. Og det gør man ikke ved at sidde i et hjørne og være på tværs, siger hun.