Borgmester Anette Mortensen var sidste tirsdag til Landdistrikstkonference i Store Tårnby Forsamlingshus. Et arrangemt, der nok skulle have været aflyst, hvis det var i aften, det skulle have været afholdt. I fredags aflyste kommunen således Erhvervstræf 2020, som skulle have været afholdt i dag, tirsdag. Det skete umiddelbart efter statsministerens pressemøde, hvor alle retningslinjer blev skærpet.

Borgmester om ny corona-situation: Det er alles ansvar at få det til at fungere

Stevns - 22. september 2020 kl. 13:19 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Kommune har ikke genoplivet sin krisestab i forbindelse med den seneste udvikling i coronatallene. Men allerede i fredags samledes direktører, centerchefer og borgmesteren for at få et overblik over situationen, da statsministeren havde holdt pressemøde om de seneste skærpede restriktioner og anbefalinger.

- Vi følger hele tiden regeringens retningslinjer. Og det betyder blandt andet, at så mange som muligt af de kommunalt ansatte i Stevns Kommune skal arbejde hjemmefra igen. Med hensyn til arrangementer, så vurderer vi det fra sag til sag, men der skal jo ikke meget til at overstige de 50 personer, som må forsamles nu. Derudover har vi lagt en video ud med en appel til alle forældre om at få en snak med børn og unge mennesker om deres adfærd, siger borgmester Anette Mortensen til DAGBLADET, der er glad for, at smittetrykket på Stevns igennem meget lang tid har ligget lavt:

- Men nu hvor det stiger, så bliver vi alle nødt til at gøre vores til, at det kommer til at gå nedad igen. Og det er alles ansvar at få det til at fungere.

Flere arrangementer er også blev aflyst de seneste dage. Alle aflyses i lyset af de seneste dages høje smittetal, og myndighedernes restriktioner, der begrænser deltagerantallet til 50.

Derfor aflyses Erhvervstræf '20, som de skulle have afholdt i dag tirsdag med Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, som arrangører.

- Det er ærgerligt, men det gav ingen mening at gennemføre det arrangement, når vi kun måtte være 50 personer. Der var langt flere tilmeldt, lyder det fra borgmesteren.

