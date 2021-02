- Det er nu fem år siden, at Kommunalbestyrelsen vedtog at rejse fredningssagen, og jeg havde ikke forestillet mig, at der skulle gå mere end en hel valgperiode, før vi fik resultatet, siger borgmester Anette Mortensen (V). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Borgmester om fredningssag: Det er godt at få sat punktum

Anette Mortensen (V) tilhørte mindretallet i Kommunalbestyrelsen, som på det afgørende møde i januar 2016 stemte imod, at Stevns Kommune skulle gå sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at rejse fredningssag for Stevns Klint. Afstemningen endte knivskarpt med 10 stemmer for og ni imod fredningssagen. Derimod var der fuldstændig enstemmighed i Kommunalbestyrelsen i juni året efter, da alle 19 medlemmer valgte at tage det lokale fredningsnævns afgørelse om en fredning til efterretning uden at anke sagen.