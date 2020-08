Borgmester Anette Mortensen - genoptager torsdag sin åbne konsultation med borgerne, der som noget nyt dog skal bestille tid på forhånd. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Borgmester mødes igen med borgerne

Stevns - 18. august 2020

Borgmester Anette Mortensen tager nu atter imod borgerne til en personlig samtale. Dialogmøderne har været sat på pause under coronakrisen, men genoptages nu under lidt andre former.

Første gang bliver på torsdag 20. august mellem kl. 15.00 og 16.30. Her vil borgmesteren sidde klar i Borgerservice. Som noget nyt skal man bestille tid til en samtale via hjemmesiden: stevns.dk. Har man ikke mulighed for det, kan man i stedet ringe til Borgerservice i åbningstiden på tlf. 56 57 57 57, og så hjælper en medarbejder med at booke tiden. På dagen for samtalen med borgmesteren møder man bare op og melder sin ankomst på skærmen, og så bliver man afhentet.

- Jeg har savnet samtalerne med borgerne, for de er min mulighed for at få en føling med, hvad der optagerne stevnsboerne og det enkelte menneske i kølvandet på de beslutninger, vi tager som politikere. Det gælder stadig, at jeg ikke kan tage beslutning i den enkeltes personlige sag, for det er noget, vores medarbejdere tager sig af, men jeg kan lytte, og derefter tage det, jeg har hørt med tilbage, siger Anette Mortensen.