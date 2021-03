Send til din ven. X Artiklen: Borgmester med Sjællands laveste smittetal: Vi kan sagtens åbne mere op lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester med Sjællands laveste smittetal: Vi kan sagtens åbne mere op lokalt

Stevns - 08. marts 2021 kl. 13:16 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

To smittede inden for de sidste syv dage. Statens Serum Instituts nyeste tal er positiv læsning for stevnsboerne, der kan fremvise det lavest antal smittede både hvad angår antal og det såkaldte incidenstal. Borgmester Anette Mortensen (V) mener, at det nu er på tide, der lukkes mere op.

To ud af Stevns Kommunes 23.155 indbyggere er ifølge Statens Serum Instituts senest publicerede tal fra søndag eftermiddag klokken 14 smittet med corona-virus.

»To. Så få Corona-smittede har vi i Stevns lige nu, og det er en fremragende nyhed (lavest på Sjælland),« har kommunen således skrevet på sin Facebook-side:

»Ikke mindst er det et vidnesbyrd om, at stevnsboerne har givet den en skalle for at få smitten ned. Godt gået! Rigtig godt gået!«

Men, og der er desværre et men.

»Tallet er selvsagt et øjebliksbillede, og kan se anderledes ud i morgen. Derfor skal vi stadig holde fast, overholde anbefalinger og restriktioner samt bruge de testmuligheder, vi har tæt på, så vi kan opspore og inddæmme smitten. På den måde kan vi holde smitten i bund og nærme os en større genåbning af Danmark,« lyder det på Stevns Kommunes Facebook-side.

Borgmester Anette Mortensen (V) har delt kommunens opslag på sin personlige Facebook-side med ordene:

»Kun to smittede i hele Stevns - kom så med den åbning!«

DAGBLADET har kontaktet borgmesteren for at høre, hvad hun helt konkret mener med: »kom så med den åbning!«.

- Jeg mener såmænd bare, at det er helt tosset, at vi stadig holder skoler og flere erhvervsdrivendes forretninger lukket. Jeg synes ikke det kan være rigtigt, at vi ikke kan få lov til at lukke op de steder, hvor man kan se, at smitten er lav. Det skal selvfølgelig være en kontrolleret åbning, men det mener jeg sagtens, vi kan håndtere ude i de enkelte kommuner. Vi ved efter at have levet et år med denne virus jo godt, hvad det går ud på, og hvordan man håndterer tingene, siger Anette Mortensen til DAGBLADET.

Udtaler du dig i den sammenhæng som borgmester eller med din personlige holdning?

- Jeg har selvfølgelig mine egne personlige holdninger, men når jeg går ud og kommenterer kommunens opslag på Facebook, så er det selvfølgelig også som borgmester. Jeg mener sagtens, at vi kan håndtere en genåbning ude i kommunerne, og vi vil også kunne håndtere en hurtig lokal nedlukning, hvis der viser sig en stigning i antallet af smittede. Det er vi sådan set gearede til, så derfor kan jeg slet ikke forstå, at man ikke kan se på genåbninger mere lokalt end man gør i dag, konkluderer borgmesteren over for avisen.