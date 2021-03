Borgemster Anette Mortensen fra Stevns Kommune vil have en dialog med Region Sjælland, da der er områder i Stevns Kommune, hvor mange af responstiderne på ambulancer simpelthen er for dårlige. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Borgmester kræver forbedringer: Op til 60 minutters ventetid på en ambulance er for meget

Stevns - 20. marts 2021 kl. 06:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Opgørelsen over responstider for hele Region Sjælland er udkommet, som det kunne ses af en artikel her på siden fredag. Avisen har forelagt tallene for Stevns for borgmester Anette Mortensen (V). I den sammenhæng stiller vi her borgmesteren spørgsmål til responstiderne.

Læs også: Responstider for ambulancer på Stevns ligger i den meget tunge ende

Giver tallene for responstider for ambulancer anledning til bekymring for borgere i nogle områder af Stevns Kommune?

- Ja, op til 60 minutters ventetid er for meget! Her kommer regionen til at levere nogle klare svar på, hvad de vil gøre ved det, for borgerne i Stevns Kommune skal kunne være trygge i forhold til at vide, at ambulancen kommer, hvis der er behov for det. Det bliver noget, vi kommer til at tale mere med regionen om, så vi kan skabe ensartede, trygge forhold for stevnsboerne, svarer Anette Mortensen.

Har du som borgmester tænkt dig at foretage dig noget i forhold til at lægge pres på regionen for at få forbedret responstider for nogle områder i Stevns Kommune?

- Jeg har netop været i kontakt med regionen, som godt nok nuancerer tallene lidt. Eksempelvis i forhold til, at vi, udover ambulancen, også har adgang til en nødbehandlerenhed, som ofte er hurtigere fremme. Tager vi responstiden for nødbehandlerbilen med i betragtning nedsættes den gennemsnitlige responstid for borgerne i Rødvig med godt tre minutter. Herudover har vi lokale hjerteløbere, som også assisterer. Det ændrer dog ikke på et samlet billede af, at responstiderne for stevnsboerne skal være bedre, og det skal gerne ske før 2024, hvor vi får en ekstra ambulance til kommunen, så vi herefter har en ambulancestation i både Hårlev og Store Heddinge, lyder det fra borgmesteren.