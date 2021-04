Borgmester indlagt efter styrt fra sin hest

Borgmester Anette Mortensen blev torsdag aften indlagt på Køge Sygehus efter et uheld under en ridetur. Det oplyser hun selv fredag eftermiddag på sin Facebook-profil.

»Jeg måtte en tur i sandet i går aftes under en ridetur. Det kostede tre brud - et i ryggen, et i korsbenet og et i mit bækken. Heldigvis kan det altsammen hele op af sig selv, det skal bare have tid, skriver hun.