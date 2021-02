Borgmester Anette Mortensen (V) og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) - som her ses foran Rødvig Station - delte i går taletid ved høringen i Folketingets Transportudvalg, hvor de begge talte Østbanens sag. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester i forbøn for Østbanen: Nej, vi beder jer ikke om for meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester i forbøn for Østbanen: Nej, vi beder jer ikke om for meget

Stevns - 25. februar 2021 kl. 09:06 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

- Unge mennesker med drømme og håb for deres fremtid, som ikke har de samme muligheder for tage en ungdomsuddannelse som andre unge. Forældre i børnefamilier, som gerne både vil kunne passe et arbejde i København og være sammen med deres børn, mens de er vågne. Mulige tilflyttere, som sender flyttebilen i en anden retning, fordi mulighederne for at bruge kollektiv transport er dårlige eller helt væk. Det er blot nogle af de mennesker, som bliver stærkt berørt den dag Østbanen ikke er her længere.

Sådan lød det onsdag eftermiddag, da den stevnske borgmester Anette Mortensen i en stærk appel bad om støtte til at finansiere nye skinner på Østbanen, inden det er for sent. Hendes indlæg faldt på Transportudvalgets høring på Christiansborg, hvor de fleste deltagere og tilhørere fulgte med Teams. Hele høringen kan fortsat ses på Folketingets hjemmeside.

Anette Mortensen delte taletid med regionsrådsformand Heino Knudsen (S), og begge understregede nødvendigheden af, at der findes en løsning på striden om den manglende renovering af Østbanens skinnenet. Tilsagnet skal falde senest i juni for, at arbejdet med at lave et udbud af opgaven kan sættes i gang, så selve anlægsarbejdet kan være afsluttet et år senere - i sommeren 2022, hvor den nuværende dispensation til at køre tog på de nedslidte skinner udløber.

Livsnerven til Sjælland

Anette Mortensen kaldte Østbanen »den livsnerve, som forbinder Stevns til kraftcentrene på Sjælland«.

- For kun tre år siden kørte Østbanen planmæssigt. Næppe mange havde troet, at Heino og jeg skulle stå her i dag og tale for banens overlevelse og eksistensberettigelse, sagde hun og fortsatte:

- Vi var mange, som tænkte stort for Østbanen og den kollektive trafik i form af primært to ambitiøse planer. Den ene plan handler om strækningen mellem Køge og Roskilde, som sikrer direkte adgang mellem Faxe Ladeplads og Rødvig i den sydlige ende og Roskilde i den nordlige. Her var Østbanen netop løftestangen til at opnå enighed om den aftale. Tænk på de vidtrækkende muligheder ved en ny fremtid med direkte forbindelse til Sjællands Universitetshospital og ikke mindst Campus Køge og Roskilde Universitet for vores unge studerende.

- Den anden plan handler om den sjællandske timemodel med kun 63 minutters transporttid mellem Rødvig og København. Tænk på, hvad det vil betyde for den unge børnefamilie, hvis man kan komme fra Rødvig til København på bare én time. Men nu er vi et sted, hvor fundamentet vakler, dybt bekymrede for om Stevns, Faxe og Køge kommuner har denne togforbindelse i fremtiden, konkluderede borgmesteren.

Afhængig af Østbanen

I sit indlæg understregede Anette Mortensen, at Stevns som udviklingskommune er dybt afhængig af en effektiv og veldrevet lokalbane.

- Stevns er blandt de kommuner i hele Danmark, som har den højeste andel af borgere, som hver dag pendler ud af kommunen. Og vi ligger i top-5, når det gælder afstanden til vores arbejde. Stevns er den eneste kommune i Danmark uden en statsvej, og vi har ingen regional busrute tilbage. I 2010 forsvandt vores tværgående, regionale busrute, og senest blev natbussen sparet væk. Især til stor gene for de mennesker, der arbejder i skiftende vagter på Universitetshospitalet i Køge og ikke mindst vores unge, som har behov for at være en del af det sociale liv der, hvor de går i skole. Det er lige præcis her, Østbanen har sin berettigelse, understregede hun.

Anette Mortensen rundede sin taletid af med at stille et retorisk spørgsmål:

- Beder vi om for meget? Jeg vil tillade mig at svare på vegne af de unge mennesker med håb for deres fremtid, forældrene, som gerne både vil arbejde og være en aktiv del af deres familie, og tilflytterne, som drømmer om et liv på landet. Svaret er nej' Jeg synes bestemt ikke, vi beder om for meget., sagde hun.

Hvordan finansieringen af de nye skinner skal ske, kom borgmesteren ikke ind på. Det overlod hun i stedet til regionsrådsformanden, der gav forskellige bud på spørgsmålet og efterfølgende fik en del spørgsmål fra høringens øvrige deltagere.