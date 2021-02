Borgmester får formandsposten

Anette Mortensen blev så sent som på Kommunalbestyrelsens møde 21. januar udnævnt som Stevns Kommunes repræsentant i bestyrelsen i stedet for kommunaldirektør Per Røner, der går på pension med udgangen af marts. Derfor var hun mandag med til sit første bestyrelsesmøde i fonden, som kvitterede med at udpege hende til ny formand. Hun får således nogle ugers overlap med sin forgænger, inden han forlader Stevns Kommune.