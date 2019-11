Øresundsbroen, der er 204 meter høj på sit højeste punkt og ligger 36 kilometer fra det nordlige Stevns, kan ses tydeligt i klart vejr. Nu ligger en forundersøgelse i høring, hvor Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Københavns Kommune har planer om at bygge en vindmøllepark med op til 63 vindmøller, der hver især måler 220 meter i højden. Parken kommer til at ligge otte kilometer fra den stevnske kyst, som det kan ses på kortet her. Kort: Energistyrelsen

Borgmester: Nej til megahøje kystmøller ved verdensarven

Stevns: Borgmesteren Anette Mortensen (V) havde besøg på sit kontor torsdag. Her var både hun, kommunaldirektøren og formanden for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget ved at få kaffen galt i halsen, da de fik at vide, at Energistyrelsen havde sat en høringsproces i gang, hvor der var frist for svar allerede nu på mandag. En høring, som Stevns Kommune ikke har fået besked om.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her