Borgmester Anette Mortensen (V) mener, at man med beslutningen i Økonomiudvalget har imødekommet budgetpunktet med en borgerrådgiver, men hun beklager, hvis nogen føler sig uden for i beslutningsprocessen. Foto: Cecilie Hänsch

Borgmester: Budgetpunkt om borgerrådgiver imødekommet

Borgermester Anette Mortensen (V) bekræfter over for DAGBLADET, at Økonomiudvalget har imødekommet en indstilling fra forvaltningen, som efter at have undersøgt erfaringer fra andre kommuner har foreslået en model med en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiverfunktionen er med vedtagelsen i Økonomiudvalget forsøgt tilpasset til en kommune af Stevns' størrelse.