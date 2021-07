Flemming Petersen har selv plantet æbletræet bag ham. Om et par måneder står det forhåbentlig med en masse saftige Elstar-frugter, som er hans yndlingsæble. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Borgerne har ikke altid ret - men vi lytter altid til dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgerne har ikke altid ret - men vi lytter altid til dem

Stevns - 04. juli 2021 kl. 06:47 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Flemming Petersen glæder sig over udsigten til ferie. Juli er mødefri i det politiske system, og til efteråret venter et budget, der godt kan vise sig besværligt. Og når det forhåbentlig er kommet i hus, står valgkampen for døren. Her har Venstres medlemmer udpeget ham som nummer to på listen - lige efter borgmesteren, der meget gerne skulle genvælges, hvis det står til ham og partiet.

Værkstedet på den anden side af gårdspladsen - Dansk Motor Genbrug, som der står på gavlen - er også ferielukket i tre uger. Det er nærmest nyt, at han ikke tager ordrer ind i så lang tid ad gangen, men det er en aftale mellem ham og fruen, at i år skal der være tid til at få batterierne ladet op.

- Nu tager vi først en uge til Skagen i sommerhus. Og så skal vi have malet vinduer i hele huset. Det kan godt tage nogen tid, for der er mange af dem. Endelig håber jeg, at der bliver tid til at spille noget musik i øvelokalet, siger han.

Flemming Petersen viser stolt det lydisolerede øvelokale frem. Her er plads til alle fem medlemmer af bandet: The Enders (fire af dem kommer fra Enderslev), som spiller »alt fra Mads Langer til Coldplay«. De optræder mest til fødselsdage i byen - og så til sommerfesten, som i år er udsat til november, når Enderslev Bylau holder 30 års-fødselsdag.

Selv spiller han bas, men han afslår venligst tilbuddet om at blive fotograferet med sit instrument i hænderne. Det vil bare sende et forkert signal, mener han.

Det koster at sige nej

Avisens udsendte er taget til Enderslev for at snakke med Venstres gruppeformand og formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget om hans forhold til borgerne. Om at stå for skud, når store projekter skal føres ud i livet, når protesterne rejser sig. Om det repræsentative demokrati, hvor politikerne bestemmer i det daglige, men står til regnskab over for vælgerne på valgdagen. I løbet af samtalen kommer vi omkring supersommerhuse, høje vindmøller, statsvejen og Ådals Mark - alle eksempler på, at politikerne kan have én dagsorden, mens borgerne ofte mener noget andet.

Det er en problematik, som optager Flemming Petersens tanker meget.

- Det er et ofte et dilemma. Hvis man forventer den samme service på Stevns, som de har på Frederiksberg, så koster det noget at sige nej. Jeg ved, at mange flytter til Stevns for at finde fred og ro, men de bør ikke glemme, at de samtidig flytter til et område, hvor børn og ældre skal have gode tilbud for at kunne være her. Det koster noget - og så er det, at jeg lidt polemisk kan finde på at spørge, om stevnsboerne ønsker udvikling eller hellere vil bo i et frilandsmuseum, siger han.

Synspunktet er, at hvis man vil være en del af et aktivt lokalsamfund, som skal udvikle sig, må man acceptere at give et bidrag til fællesskabet og anskue verden ud fra et større perspektiv end sin egen matrikel.

- Vi har på Stevns fire udviklingsbyer. Her ved folk, at når de bosætter sig her, vil der komme en udvikling. Bor man f.eks. i et område med sommerhuse, må man regne med, at der kan blive bygget flere. Så kan vi have en diskussion om, hvordan de skal se ud, hvor de skal være, og hvordan de skal passes ind i området. Det er fair nok, siger Flemming Petersen og understreger, at der ikke er truffet nogen beslutning om at opføre de såkaldte supersommerhuse vest for Rødvig.

Tæsk på hjemmebane

Flemming Petersen når lige at sige, at »det, som fylder meget her på Stevns, er det åbne land«, inden vi går over til at tale om statsvejen. Her kommer dilemmaet for fuld udblæsning:

- Næsten alle på Stevns vil gerne have en statsvej, men de kan ikke blive enige om, hvor den skal ligge. Nu ser det ud til, at den kommer tættere på Køge, sådan som jeg hele tiden har ment, at den skal. Vejen skal ligge der, hvor den giver mening - og hvor det er et sted, hvor folk bliver påvirket af det, så er det den pris, som vi må acceptere at betale, fastslår han.

Ud over at være politiker er Flemming Petersen også med i bestyrelsen for Enderslev Bylau. Han var tilmed formand, da han vendte tilbage til Kommunalbestyrelsen efter sidste valg og som udvalgsformand skulle forsvare den valgte linjeføring lige uden om byen, hvor han selv bor.

- Det har jeg fået mange tæsk for. Jeg blev valgt som udvalgsformand med den bundne opgave at argumentere for den sydlige statsvej, selv om jeg personligt hellere havde set den længere mod nord. Men jeg mener den dag i dag, at hvis det virkelig var den linjeføring, som vi kunne få igennem, og som gav bedst mening, så måtte jeg med overbevisning i stemmen argumentere for det - også over for mine bysbørn her i Enderslev. Nu gik det anderledes på grund af nogle flagermus i Vallø Storskov, men det vidste vi ikke noget om dengang, da planerne for statsvejen blev lagt, siger Flemming Petersen.

Han mener ikke, at pengene til den første VVM-undersøgelse af statsvejen er spildt, selv om Vejdirektoratets anbefaling af en sydlig linjeføring nu bliver forkastet af politikerne.

- Tværtimod, den har åbnet vores øjne for andre muligheder. Processen har været lidt uskøn og sat mange sind i kog, men vi har lært af den. Og nu er vi på rette vej, siger han.

De høje vindmøller

Flemming Petersen har været med i Klima- og Energigruppen på Stevns, siden den blev oprettet, og her mødes han med mange mennesker, der har andre politiske ståsteder end ham selv.

- Det gør jeg, fordi klima og energi interesserer mig, og fordi jeg ved, at vi skal gøre noget på det område. Derfor er jeg overbevist om, at vi ikke kommer uden om flere vindmøller. Det er da en fascinerende tanke, at bare to af de høje vindmøller på 220 meter til øverste vingespids kunne gøre hele Stevns fossilfrit. Jeg kan huske, hvor skuffet jeg blev, da hele vindmølleplanen for 10 år siden blev trukket tilbage, fordi der ikke var flertal for den. Men jeg måtte erkende, at høje vindmøller ikke er populære i befolkningen, siger han.

Det er bl.a. her, at han har revideret sit synspunkt:

- Jeg er i gang med min fjerde valgperiode, og jeg har fået et større blik i dag for helhedssynet, end jeg havde tidligere. De beslutninger, der står stærkest, er dem, hvor der står flere end 19 kommunalpolitikere bag. Jeg er ikke sikker på, at vi får fuldstændig enighed om at rejse vindmøller på Stevns, men med det store fokus, der er på klimapolitikken, bliver vi nødt til at forklare befolkningen, at det koster en pris at få grøn energi. Det skal have noget tid, men jeg er ret sikker på, at stemningen nok skal vende, siger han.

Rundere med årene

Har borgerne så alligevel ret, når de protesterer over for politikerne, spørger journalisten.

- Ikke altid, men man skal huske at lytte til dem. For 10 år siden vedtog vi i bred enighed en spildevandsplan i det åbne land, selv om det væltede ind med protester. Vi tog skraldet, og det er jeg glad for i dag. Nu er vi næsten færdige med kloakeringen, de lokale vandløb bliver ikke forurenede, og de fleste er færdige med at betale deres lån af, siger han.

I en anden sag var han med til at bøje af. Ansøgningen om at bygge boliger på Ådals Mark blev afvist efter massive protester - og det kan godt ærgre Flemming Petersen.

- Når vi lagde planen ned, var det udelukkende på grund af risikoen for oversvømmelse fra åen. I udviklingsplanen for Strøby Egede står der, at vi skal bygge flere ældre- og seniorboliger. Det skal vi stadigvæk, så problemet er ikke løst, siger han.

Et nærliggende spørgsmål til Flemming Petersen er, om han som politiker er bange for vælgerne. Hans korte svar er nej.

- Nej, men med årene er jeg nok blevet lidt rundere. Jeg vil hellere sige, at jeg har respekt for vælgerne. Det er jo derfor, at vi holder borgermøder. Og vi er faktisk gode til at lytte til, hvad folk siger. Vi indarbejder tit de høringssvar, som kommer ind. Men det er også sket, at vi har trukket en lokalplan tilbage. Det sker ikke, fordi vi er bange for borgerne, men fordi har overbevist os om, at tingene kan gøres bedre, siger han.