Borgermødet om en fremtidig statsvej til Stevnshandler ikkeom om linjeføring, men om den praktiske udformning af den sydlige linjeføring. Arkivfoto: Niels Kruuse

Borgermøde om statsvej til Stevns

Stevns - 15. september 2019 kl. 14:33 Af Henrik Fisker

På tirsdag 17. september er det muligt at få flere informationer om de foreløbige planer om forløbet af en statsvej, der skal forbinde Stevns med motorvejsnettet. Det sker, når Vejdirektoratet holder et informationsmøde om den forestående VVM-undersøgelse af vejen. Mødet foregår i Hårlevhallen mellem kl. 19 og 21.

Borgermødet finder sted på et tidspunkt, hvor det endnu ikke er politisk besluttet, om der overhovedet skal anlægges en statsvej. Det afhænger af de forestående forhandlinger om et kommende trafikforlig, som transportminister Benny Engelbrecht (S) vil indkalde alle partier i Folketinget til i løbet af de kommende måneder. Ganske vist indgik hans forgænger: Ole Birk Olesen (LA) i marts et forlig mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti, der fordelte 110 milliarder kroner til en række trafikprojekter over en årrække. Men efter folketingsvalget 5. juni har de partier, der indgik forliget, mistet deres flertal i Folketinget, og da planen ikke nåede at blive politisk vedtaget inden valget, er den dermed faldet på gulvet. Det er baggrunden for, at den nye minister med egne ord har »visket tavlen ren« og trods opfordringer ikke har villet forhåndsgodkende nogen af planens delelementer.

Derimod er det politisk besluttet og bevilget penge til, at der skal laves en VVM-undersøgelse af den sydlige linjeføring, der tager udgangspunkt i Klippinge og går nord om Hårlev ud til Sydmotorvejen mellem Herfølge og Tureby. Det er baggrunden for det informationsmøde, som Vejdirektoratet holder på tirsdag.

Borgmester Anette Mortensen (V) var i sidste måned sammen med viceborgmester Steen S. Hansen (S) på besøg hos transportministeren for at tale statsvejen til Stevns op. Hun ser med fortrøstning på, at den nok skal komme.

- Vi har ved flere lejligheder fået at vide, at hvis først Folketinget bevilger penge til en VVM-undersøgelse, er de også indstillet på at føre projektet ud i livet, siger hun.

Ikke et møde for og imod

Mødet på tirsdag er således ikke et debatmøde for eller imod statsvejen - eller om linjeføringen skal være nordlig eller sydlig i Stevns Kommune. Planlægningen tager udgangspunkt, at der kommer en vej, og at den skal forløbe som beskrevet. Derimod er der en række detaljer, som ikke er på plads, og som Vejdirektoratet nu skal i gang med at beskrive.

Det gælder bl.a. spørgsmålet, om vejen skal anlægges som en to-sporet vej, hvor der max. må køres 80 km/t, eller en 2-1 sporet motortrafikvej, hvor højeste tilladte hastighed er 100 km/t. Der vil også være mulighed for at komme med input til lokale løsninger - det kunne være linjeføringen forbi Endeslev, eller hvor den skal skære gennem Vallø Storskov.

Borgermødet ligger midt i den igangværende idé- og forslagsfase, hvor sidste frist for at indsende forslag er tirsdag 1. oktober. Bidrag skal sendes til Vejdirektoratets hjemmeside: www.vejdirektoratet.dk/stevns.

Efter høringsfasen går der omkring to år, før VVM-rapporten ligger klar til behandling i Folketinget. Inden det sker, bliver hele rapporten fremlagt i en ny, afsluttende høring, hvor Vejdirektoratet vender tilbage på endnu et borgermøde i foråret 2021.