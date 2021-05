Sådan ser de to linjeføringer ud på et kort. Kortgrafik. Vejdirektoratet

Send til din ven. X Artiklen: Borgermøde om statsvej til Stevns forbliver virtuelt trods lempelse i forsamlingsloft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgermøde om statsvej til Stevns forbliver virtuelt trods lempelse i forsamlingsloft

Stevns - 07. maj 2021 kl. 13:10 Af Erik Nielsen og Henrik Fisker Kontakt redaktionen

På tirsdag 11. maj klokken 19-21 afholder Vejdirektoratet et virtuelt borgermøde om den nye vvm-undersøgelse af en mulig ny statsvej til Stevns. Direktoratet beklager i indkaldelsen, at det på grund af corona-virussen desværre nødvendigt at holde mødet virtuelt i stedet for fysisk.

Men det argument holder ikke mere, lyder det fra en læser, der har gjort redaktionen opmærksom på, at det fra og med i går torsdag 6. maj er blevet muligt at afvikle konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål op til 1000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.

Utilfreds landmand

Karsten Jensen er landmand og bosat på Enderslev Overdrev. Hans ejendom vil blive berørt af statsvejen, hvis det ender med den nordligste af de to sydlige linjeføringer - kaldet forslag A.

Han er utilfreds med, at borgermødet på tirsdag er planlagt virtuelt og efterlyser et fysisk møde.

- Det vil afholde mange fra at deltage i debatten. Ikke alle kan finde ud af, hvordan et borgermøde med nettet foregår. Eksempelvis er min gamle mor ikke fortrolig med at bruge computer. Det er noget helt andet, når man kan se, hvor mange mennesker der dukker op i en idrætshal for at give deres mening til kende. På den måde kan tilhængerne af en vej bagefter sige, at der ikke var ret mange imod projektet, siger han.

- Jeg ved godt, at mødet blev indkaldt før den seneste genåbning. Men så udsæt mødet og indkald det fysisk om 14 dage, siger Karsten Jensen, der oplyser, at han har talt med mange mennesker i området, der mener det samme.

Vi har forelagt kritikken for projektleder Maiken Thomsen fra Vejdirektoratet, der står for borgermødets afvikling, og hun var ikke afvisende over for muligheden, hvorfor hun gik videre til sine overordnede med forslaget, inden hun ringede redaktionen op med sit svar.

Fastholder mødeform

- Vi kan godt se, at der nu er en mulighed. Men den har vi ikke været vidende om i planlægningsforløbet, da det er en helt ny lempelse, som først er offentliggjort helt for nylig. Vi må bare sige, at vi har annonceret det virtuelle møde både i de lokale medier og sendt det ud til de direkte berørte i deres e-bokse. Så både set ud fra det, og at vi stadig godt vil gå ud fra et forsigtighedsprincip, så fastholder vi det virtuelle møde på tirsdag, siger projektlederen fra Vejdirektoratet til DAGBLADET.

Maiken Thomsen peger også på, at de efterhånden har ret gode erfaringer med, at mødedeltagerne faktisk har taget godt imod de mange virtuelle borgermøder, som Vejdirektoratet har afviklet under corona-nedlukningen.

- Mødet bliver afviklet i samme stil som et fysisk møde, hvor cirka en time er sat af til en præsentation af vvm-undersøgelsen og cirka en time til spørgsmål og dialog. Der er en person, som holder øje med alle de skriftlige spørgsmål, som kommer ind på chatten, og vi forsøger at svare på alle spørgsmålene.

- Hele borgermødet bliver optaget, så der er også mulighed for at se det bagefter. Og efterfølgende vil man også altid kunne kontakte os og stille spørgsmål til os, siger Maiken Thomsen til avisen.

Spørgsmål via chat

Ligesom ved de fysiske borgermøder vil der også være mulighed for at stille spørgsmål. Det vil kunne ske via en chatfunktion, som vil være åben under hele mødet.

- Vi har forsøgt at tilbyde et virtuelt møde, der ligner de fysiske borgermøder, således at vi både laver en grundig præsentation af vores vvm-rapporter og svarer på spørgsmål fra borgerne, siger projektlederen fra Vejdirektoratet.