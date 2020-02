Stranden i Rødvig vil langsomt forsvinde og blive ædt af havet, hvis man ikke gør noget. Dermed vil der også komme et stort pres på klinten. Af den årsag bør der fodres med sand fremover, mener Rambøll i en rapport.

Borgermøde om kystsikring i Rødvig er et tilløbsstykke

Stevns - 20. februar 2020

En Rambøll-undersøgelse, der blev fremlagt sidste år konkluderer, at hele stranden i Rødvig langsomt er ved at erodere væk. Nu er de omkringliggende borgere inviteret til møde om problematikken - for hvem skal nu betale gildet for fremtidens kystsikring? Flere end 160 har meldt sig til fire dage inden tilmeldingsfristen. Og mødet er derfor i løbet af i dag, torsdag, blevet rykket fra det oprindelige mødested på Hotel og Konference Klinten til at skulle foregå i Sydstevnshallen.

Mødet starter klokken 19 og er også forlænget til klokken 21.30, så alle forhåbentlig kan komme til orde, der ønsker det. Mødet er åbent for alle, oplyser klima- og kystmedarbejder Bent Hummelmose fra Stevns Kommune.

Rambøll har for Stevns Kommune udarbejdet et skitseprojekt med anlægsoverslag for et samlet kystbeskyttelsesprojekt, som dels vil sikre kysten mod erosion, dels danne en bredere sandstrand samt dels mindske ophobningen af tang og fedtemøg på stranden. Rambølls anlægsoverslag lyder på 10,6 millioner kroner samt 400.000 kroner i årlig drift til supplerende sandfodringer.

Dette projekt nikkede politikerne i fagudvalget ja til at gå videre med - forstået på den måde, at der nu er en proces i gang, hvor borgerne skal inddrages - for en mulig etablering af et samlet kystbeskyttelsesprojekt.

I den sammenhæng er det store spørgsmål - hvem skal nu betale gildet?

- Nu skal vi holde møder med de borgere langs med stranden, der vil nyde godt af kystbeskyttelsen, da det er dem, der nyder godt af dette projekt, som skal betale det. Stevns Kommune er også interessent i den sammenhæng, så på møderne skal vi finde frem til en fordelingsnøgle af betalingen. Men hvis borgerne siger nej, så bliver der ikke nogen kystbeskyttelse, sagde formand Flemming Petersen, der er formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget, da DAGBLADET sidste år spurgte ind til den løsningsmodel, politikerne har besluttet at gå videre med.

Stranden bliver ædt op

Både Rambølls forundersøgelse og skitseprojekt samt en rapport om generel kystsikring i kommunen, som Cowi tidligere har lavet, peger på, at veststranden ved Rødvig langsomt men sikkert bliver ædt og derfor giver mindre og mindre beskyttelse ud imod havet, når det viser tænder.

Dialogen med borgerene starter nu, så man kan sikre området imod, at der ikke sker en fortsat erosion, hvor strandlinjen trækker sig længere og længere tilbage, og der kommer større bølgepres på skrænterne. Hvad kan man gøre for, at det ikke sker.

