Borgerforening aflyser generalforsamling for i år

Hårlev Borger- og Erhvervsforening er én af de mange foreninger, som i marts måtte aflyse sin generalforsamling, da coronakrisen satte ind. Mens en række foreninger afvikler deres generalforsamling med forsinkelse i disse uger, har bestyrelsen for HBE valgt at springe den over i år og i stedet se frem til marts 2021, hvor der i stedet vil blive holdt en »to i én«-generalforsamling.